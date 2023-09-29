同賀國慶 精彩活動玩盡日與夜

今年國慶假緊接中秋節，部分港人輕輕鬆鬆盡享三日長周末假期，加上今年是復常後首個國慶，政府近日又著力推動夜繽紛盼搞活夜經濟，今年國慶日有大量精彩活動供市民選擇，部分交通工具會延長服務，或有折扣優惠，甚至可免費乘搭，讓市民玩盡日與夜。當日超過60間戲院戲票半價，康文署轄下設施包括絕大部分公眾泳池免費使用，科學館、太空館常設展覽及科學館專題展覽等免費入場，而重頭節目當然是停辦4年的國慶煙花匯演今年復辦，屆時維港上空復現朵朵綻放繁花，而不少商場亦推出購物優惠。

行政長官李家超早前表示，為讓市民慶祝國慶大日子，政府與不同機構合作，在「十一」當日推出多項優惠，包括戲院半價戲飛、過千間食肆提供指定菜式或餐飲折扣優惠。市民亦可在當天免費乘搭輕鐵、電車、兩條渡輪航線等，小童使用八達通更可免費乘搭重鐵(包括羅湖落馬洲過境)和九巴及龍運巴士日間路線。 九巴指配合「香港夜繽紛」一系列夜間活動，於9至11月的特定日子，為14條指定通宵路線推出75折優惠，同時可配合中秋及國慶假較多市民外出活動，當中11條適用期只更有9月27日至10月2日晚上。另外3條適用於9月27日至10月2日晚上或9月29日至10月1日晚上及10至11月的特定日子。城巴在10月1日凌晨起，提供當日全線通宵「N」線巴士半價優惠。市民國慶假「玩夜啲」亦不用擔心較高通宵車的交通費。

康文署泳池免費入場 康文署多項收費設施將於10月1日免費開放給市民使用，同賀國慶74周年。但部分設施於周一(25日)起接受預訂，不過，公眾游泳池設施則無需預約，須留意不包括只供團體作訓練的灣仔游泳池，以及因年度維修而暫停開放的游泳池︰港島東游泳池、大角咀游泳池、何文田游泳池、東昌街游泳池、青衣西南游泳池及屏山天水圍游泳池；和因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池。 馬會於10月1日在沙田馬場舉行的「國慶賽馬日」，當日上演十場精彩賽事，焦點賽事為國慶盃(三級賽)，除刺激競賽外，亦安排多項精彩節目，包括上海歌劇院藝術總監暨著名男高音魏松將獻唱經典名曲及領唱國歌。中國香港跳繩總會中國香港代表隊表演大型花式跳繩；本地敲擊樂團《激鼓》表演鼓樂。位於公眾席的「古藝市集」，設有多個特色專區，涵蓋傳統工藝及VR虛擬遊。入場人士可以探索麥稈畫、剪紙、面塑及盤扣四大中式工藝，欣賞手工藝者的高超技藝及精緻作品，亦可加深對傳統民間手工藝的認識。

8幕煙花，各具特色，第二幕「Hello Hong Kong, Happy Hong Kong」，笑臉和洋紫荊圖案於空中綻放。(構想圖)

國慶煙花

晚上9時約定你 除國慶賽馬日外，重中之重活動，當中闊別4年的國慶煙花匯演今年再現香港上空，「嘩嘩嘩嘩」讚嘆聲在維港兩旁此起彼落；今次煙花匯演主題為「富興百業賀國慶，盈聚慧城耀香江」。匯演晚上9時上演歷時23分鐘，合共發放31,888枚煙花；共分8幕，其中第1幕的心心雙印圖案、第2幕的洋紫荊及第6幕的紅色5角星將是焦點。第5幕出現的彩色繡球煙花是首次在港展示，煙花爆發後，會呈現出環形、螺旋及冠環等多個造型。市民可在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣及紅磡繞道等港九多個地方，觀賞到煙花綻放的壯觀場面。 嗇色園亦會於10月1日早上舉行國慶升旗禮暨黃大仙祠開放日啟動禮，於10月1及2日一連兩日舉行開放日，期間，黃大仙祠將會開放殿堂讓公眾參觀，並設殿堂導賞，讓公眾了解嗇色園的歷史及創新項目；同時亦有各式節目，包括經樂團演奏、中國舞等，亦有抄經、剪紙、紮染、手工皂等工作坊。園內更準備各種傳統特色小食及紀念品，贈送給入場人士。 香港同胞國慶文藝晚會晚上7時舉行，除持門票入場外，電視台及大會FB亦會直播，市民不想外出，而又有興趣不妨留意。多個商場響應夜繽紛，亦有不同活動，市民在中秋及國慶假盡情玩樂。康文署由本月23日至10月2日舉辦「癸卯年中秋綵燈會」，於維多利亞公園、沙田公園和屯門公園展示不同主題的璀璨綵燈。香港文化中心露天廣場「月亮製造機」互動光影裝置「打卡」，展期更至10月8日。市民放假經過不妨可打卡留念。