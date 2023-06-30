同賀疫後復常首個7.1 政商推優惠 盡情食買玩

全面撤銷社交距離措施後迎來首個7.1假期，政府、不同機構和商戶都推出不同活動和優惠，讓香港市民在7.1以至整個7月盡情食買玩開開心心。其中康文署會開放轄下博物館、大部分室內和戶外康樂設施和公眾游泳池，讓市民免費參觀或使用；西九文化區的M+博物館和香港故宮文化博物館亦讓市民免費入場。馬會於當日亦免費開放兩個馬場公眾席，而逾1,000間食肆宣布就指定餐飲提供七一折優惠。

7.1多間公共交通工具提供不同乘搭優惠外，市民只要細心安排便可在外出玩樂盡享各類優惠。如康文署於7.1免費開放大部分公眾游泳池，市民早上可先「游個早水」再出發，但須留意免費入場安排不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池。康文署部分室內和戶外康樂設施、以及水上活動中心艇隻，亦供市民免費用，但須預先預約。惟原租用人逾時未至，在訂場首10分鐘內仍未登記，署方人員會即場供其他市民使用，直到原租用人到場。署方同日亦免費開放科學館和太空館的常設展覽(天象廳節目除外)，以及多個專題展覽；只要有精力充足，單是在尖沙咀便可一口氣暢遊太空館、藝術館、歷史博物館和科學館，飽覽古今中外，太空科技和文化藝術的各類知識。

若時間許可，則可轉戰西九文化區，因當日M+和香港故宮文化博物館(展廳1至7專題展覽)免費入場。其中M+毋須提前預約，香港故宮則須持票進場，早前開放預訂後約一小時，超過3,600張門票便已派罄。若不想出市區，新界亦有大量免費好去處，元朗香港濕地公園免費開放外，市民如到訪火山探知館並讚好或追蹤指定社交平台專頁，更獲贈香港地質公園金屬章一枚。

馬會7.1在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬會」，體現香港回歸繼續「馬照跑」。馬迷當日可免費進入沙田和跑馬地馬場公眾席，場內指定場畔快餐廳更會提供美食優惠，多款指定美食飲品將以七一折發售。