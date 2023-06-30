名勝世界郵輪 X LEGO® 首推暑假限定主題郵輪 樂高®「郵」高雄澎湖

暑假是放假的好時機，名勝世界郵輪首次與大小朋友都喜愛的樂高®合作推出樂高®「郵」暑假限定航次！由7月12日至8月30日期間，「名勝世界壹號」上不同地方將添上樂高®主題布置，還有樂高®船長模型及樂高®水手人偶不定時出現與大家合照留念！小朋友於郵輪上還可報名樂高®探索套餐，包括專屬樂高®體驗、工作坊及指定樂高®盒裝產品乙盒，每位288港元(名額有限，先到先得)。小朋友完成所有任務後，更可獲得由「名勝世界郵輪」與樂高®聯頒的畢業證書，機會難逢！
首辦Summer Fun郵輪展覽
「名勝世界壹號」是第一艘於香港重啟母港航次的郵輪。今3月10日起由啟德郵輪碼頭展開處女首航，更於4月起開展香港高雄雙母港航程。為推廣暑假郵輪假期及是次與LEGO®聯乘主題郵輪，郵輪公司將於將軍澳新都城中心二期一連三天舉行《Summer Fun郵輪展覽》。現場將設有打卡位拍照，及豐富即場報名禮遇，即場報名指定名勝世界壹號2晚或3晚航次，享三重優惠！
海上度假 LEGO®「郵」高雄澎湖
「名勝世界壹號」是海上度假郵輪，為旅客提供獨特的體驗，包括由亞洲風味啟發的流行美食，到精緻的國際美食，以及船上18間酒吧和餐廳提供各種特色菜式。乘客可在星座劇院觀看世界級國際表演；體驗海上電影之夜，參與主題娛樂活動和豐富的工作坊；投入驚險刺激的虛擬遊戲，或單純在羅馬泳池中暢泳及享用凱撒滑梯和按摩池，再到水療中心放鬆一天或在設備齊全的健身房鍛煉身體。各位在船上精品店及免稅店享受購物樂之餘，在盡情享受船上餐膳及娛樂設施的同時，郵輪已在瞬間帶大家到訪高雄及澎湖，繼續暢遊當地岸上觀光及地道美食。查詢：[email protected]
資訊：2023年7月至9月22日期間航次(啟德郵輪碼頭登船及離船、7月12日至8月30日為LEGO®主題郵輪)
時間：3晚 香港往高雄及澎湖 (逢星期日出發)
2晚 香港往高雄 (逢星期三出發)
2晚 香港周末海上遊 (逢星期五出發)
資訊：Summer Fun郵輪展覽
地點：將軍澳新都城中心二期1樓天幕廣場
(港鐵寶林站A2出口)
日期：7月7至9日(周五至日)
時間：中午12時至下午8時(周五)
上午11時至下午8時(周六日)