名勝世界郵輪 X LEGO® 首推暑假限定主題郵輪 樂高®「郵」高雄澎湖

暑假是放假的好時機，名勝世界郵輪首次與大小朋友都喜愛的樂高®合作推出樂高®「郵」暑假限定航次！由7月12日至8月30日期間，「名勝世界壹號」上不同地方將添上樂高®主題布置，還有樂高®船長模型及樂高®水手人偶不定時出現與大家合照留念！小朋友於郵輪上還可報名樂高®探索套餐，包括專屬樂高®體驗、工作坊及指定樂高®盒裝產品乙盒，每位288港元(名額有限，先到先得)。小朋友完成所有任務後，更可獲得由「名勝世界郵輪」與樂高®聯頒的畢業證書，機會難逢！

首辦Summer Fun郵輪展覽

「名勝世界壹號」是第一艘於香港重啟母港航次的郵輪。今3月10日起由啟德郵輪碼頭展開處女首航，更於4月起開展香港高雄雙母港航程。為推廣暑假郵輪假期及是次與LEGO®聯乘主題郵輪，郵輪公司將於將軍澳新都城中心二期一連三天舉行《Summer Fun郵輪展覽》。現場將設有打卡位拍照，及豐富即場報名禮遇，即場報名指定名勝世界壹號2晚或3晚航次，享三重優惠！

