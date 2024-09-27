味蕾想旅行！震撼味蕾盛宴 城景國際 City Café 蟹逅蠔饗‧海鮮自助晚餐

除了眼睛想旅行之外，味蕾都要旅行！城景國際City Café 於即日起呈獻「蟹逅蠔饗‧海鮮自助晚餐」，以多款特色蟹饌及生蠔滋味，為大家送上一場環遊世界海鮮之旅！推介美饌包括西班牙魚子醬配北海道紅楚蟹伴溫泉蛋、泰汁甜蝦剌身、三色焗生蠔、法式蟹皇燉蛋白、潮式迷你鮮蠔仔餅、橋底炒金蒜龍蝦鉗等，讓大家體驗一場震撼味蕾盛宴。
西班牙魚子醬北海道紅楚蟹伴溫泉蛋
大廚將優質雞蛋以35度水溫慢煮約30分鐘，製作出完美溫泉蛋，再放上西班牙魚子醬和紅楚蟹肉即可。鮮甜的蟹肉和嫩滑的溫泉蛋完美融合，再加上充滿海鮮鹹香風味的西班牙魚子醬同吃，讓人回味無窮，欲罷不能！
三色焗生蠔
大廚選用韓國生蠔製作，款式包括煙肉焗生蠔、莧菜焗生蠔和芝士焗生蠔。配料醬汁各具獨特風味，色彩繽紛吸引，經過焗製之生蠔特別鮮甜味美，刺激味蕾。
City Café - 蟹逅蠔饗‧海鮮自助晚餐
供應期：即日至2024年10月31日，晚上6時半至9時半
地址:九龍窩打老道23號城景國際1樓
訂座︰2783 3287 / WhatsApp︰5723 3083
免加一服務費
生日優惠：客人可於生日正日以及前後三天尊享生日蛋糕半磅。生日優惠須入座前2天預訂，生日客人須出示身份證明文件
小童︰6-12歲/長者︰60歲或以上 (需出示身份證明文件)