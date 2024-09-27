味蕾想旅行！震撼味蕾盛宴 城景國際 City Café 蟹逅蠔饗‧海鮮自助晚餐

除了眼睛想旅行之外，味蕾都要旅行！城景國際City Café 於即日起呈獻「蟹逅蠔饗‧海鮮自助晚餐」，以多款特色蟹饌及生蠔滋味，為大家送上一場環遊世界海鮮之旅！推介美饌包括西班牙魚子醬配北海道紅楚蟹伴溫泉蛋、泰汁甜蝦剌身、三色焗生蠔、法式蟹皇燉蛋白、潮式迷你鮮蠔仔餅、橋底炒金蒜龍蝦鉗等，讓大家體驗一場震撼味蕾盛宴。

西班牙魚子醬北海道紅楚蟹伴溫泉蛋

大廚將優質雞蛋以35度水溫慢煮約30分鐘，製作出完美溫泉蛋，再放上西班牙魚子醬和紅楚蟹肉即可。鮮甜的蟹肉和嫩滑的溫泉蛋完美融合，再加上充滿海鮮鹹香風味的西班牙魚子醬同吃，讓人回味無窮，欲罷不能！