商場好去處II 萌兔迎新年 打卡換利是封

東港城新春花展會買應節蘭花「花滿東港．玉兔迎福」6大粉紅花海打卡位 除了花墟，東港城的新春室內花市也是選購年花好去處。場內由即日起至1月21日帶來過百款年花任君選購，不只有蘭花大王父子呈獻的5大本地培植蘭花，還有兔年主題精選應節蘭花及矜貴之選，皆有著特別祝福寓意。而東港城更搖身一變夢幻粉紅日式櫻花園林，特設新春主題裝置「花滿東港．玉兔迎福」6大打卡位。在花市掃貨後，不妨在迷人的粉紅花海之中漫步，與可愛玉兔盡情打卡，最後在「櫻木神社」祈願，祝願來年「櫻」有盡有、「兔」氣揚眉。

北角海濱花園港版日本波波草園 5大心動瞬間打造動人愛情聖地 浪漫花海同樣呈現於北角海濱花園，由即日起至3月15日化身日本茨城超人氣波波草園，打造了《地膚之森》園藝裝置。在一片火紅波波花海中，更特意參照旅客必訪的日式小教堂，唯美光影教堂加上閃爍的水晶球隧道，見證天下情侶由祈求愛情、初見、告白、拍拖以至求婚的五大心動瞬間。北角匯還準備了各種主題活動，讓單身貴族、蜜運愛侶、寵物情人，也能過上「紅」當當的新春。如市民消費滿指定金額，更即可換領日本直送、全港獨家「萌爆茨城吉祥娃娃」，收藏這份戀愛祝福；場內人氣寵物友善餐廳聯同北角匯推出限定版人寵同樂「波波主題美食」，毛孩也能沉醉於迷你版《地膚之森》園藝裝置中。

北角匯「萌兔貴族」立體利是封 「圓」美設計時尚兼玩味 適逢兔年，又怎能缺少應節的兔仔主題利是封。北角匯精心設計「萌兔貴族」立體利是封，分為「仿真兔毛版」和「炫光版」。「仿真兔毛版」的仿兔毛、刺繡加上鏤金壓紋的三重設計，盡顯貴族氣息；「炫光版」則是凹凸質感立體壓紋設計，利是封細節更突出耀眼。於場內消費滿指定金額，更可換領福袋「兔」裝，不只利是封，還有兩款日本直送的「紅粉緋緋」或「暖上心頭」多用途利是袋及充滿玩味的賀卡，一盒已兼具瑰麗氣派、實用、創意及吉祥寓意，非常適合送予摯愛。