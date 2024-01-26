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特刊
2024-01-26 04:30:26
日報

喜「營」新春 龍年健康又精靈

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去舊迎新賀龍年特輯

BLACKMORES® 腸道益生菌300億(30粒) 零售價$279/件(1個月份量)

每逢過年，由年三十晚的團年飯開始，到初七人日的「生日宴」，都是大飽口福的時間。不過食還食，都要有所節制，否則「禍從口入」，影響身體健康呀！

新年狂食食滯咗？
BLACKMORES®腸道益生菌300億
5種科研認可 提升消化力 改善腸敏

節日美食多蘿蘿，加上不少過年食品都偏向油膩難消化，唔小心食滯咗點算好？飲食不均、經常外出用餐、壓力過大、年紀漸大及服用抗生素等因素都有機會令益菌減少和壞菌增多。益生菌的主要功效是透過改變腸道菌叢生態，協助身體製造維他命B和K、促進脂溶性維他命的吸收、增強腸道消化能力、通過競爭抑制害菌的生長，全面提升免疫系統健康及維持消化道機能。

BLACKMORES®腸道益生菌300億(30粒)蘊含5種經臨床試驗益生菌，提供300億活性益生菌，專利三重乾燥技術，維持益菌穩定性，特別加入益生元保持益生菌的活躍度，有助減少胃氣和改善腸道敏感、胃氣漲、肚漲及便秘等困擾，建議長期或最少連續服用3個月調理腸道健康。適合飲食不均衡、有便秘困擾、關注每日腸道健康、孕婦及授乳媽媽，素食膠囊設計，素食者同樣適用。
 銷售點：萬寧、屈臣氏及HKTVMALL官方旗艦店有售
查詢：3468 6910 (WhatsApp：9461 6044)

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