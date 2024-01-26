喜「營」新春 龍年健康又精靈

每逢過年，由年三十晚的團年飯開始，到初七人日的「生日宴」，都是大飽口福的時間。不過食還食，都要有所節制，否則「禍從口入」，影響身體健康呀！

新年狂食食滯咗？

BLACKMORES®腸道益生菌300億

5種科研認可 提升消化力 改善腸敏

節日美食多蘿蘿，加上不少過年食品都偏向油膩難消化，唔小心食滯咗點算好？飲食不均、經常外出用餐、壓力過大、年紀漸大及服用抗生素等因素都有機會令益菌減少和壞菌增多。益生菌的主要功效是透過改變腸道菌叢生態，協助身體製造維他命B和K、促進脂溶性維他命的吸收、增強腸道消化能力、通過競爭抑制害菌的生長，全面提升免疫系統健康及維持消化道機能。