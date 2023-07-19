嗇色園 首次參與香港書展 多元化推廣黃大仙信俗文化

香港最著名的廟宇之一的嗇色園黃大仙祠已創園百年，不單純只是宗教場所，更蘊含著深厚文化底蘊。而嗇色園多年來致力進行文化保育與傳承，積極出版書刊向公眾介紹黃大仙信俗及其歷史源流、道教傳統文化，以及慈善事業發展等。今年更是他們首次參與香港書展，除了帶來多元化典籍，還大花心思特設打卡點及各種工作坊，讓大家透過更有趣的途徑接觸及了解更多。

如同親身入祠 盡覽嗇色園歷年出版著作

為了讓大眾多角度了解嗇色園百年善業及香港黃大仙信俗，是次書展攤位設計特以黃大仙祠為主調，讓讀者如同親身入祠，盡覽嗇色園多年來與海內外學者及學術機構合作出版的典籍。書籍共分為四大範疇：嗇色園歷史及黃大仙信俗、嗇色園宗教、嗇色園醫療、教育及社會服務，以及道教文化與學術，種類繁多。

多個打卡熱點 展出精彩文物

嗇色園攤位亦不乏打卡熱點，除了小道長及巨型籤筒打卡位，更擺放了以1:43比例製造、香港唯一的「黃大仙祠頭炷香盛況」微縮模型，重現新春時善信上頭炷香的熱鬧盛況。另展出嗇色園的珍貴文物、重要書籍等，讓公眾了解更多嗇色園百年善業及道教歷史文化。現場還設有iPad展示嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長連載於《東周刊》的專欄「監院隨筆」系列，供讀者自由閱覽。

特設三大工作坊 一嘗品香書法抄經樂趣

精彩亮點豈僅於此，嗇色園攤位內更會舉行「倒流香工作坊」、「紙扇書法工作坊」及「抄經工作坊」。其中手工倒流香工作坊將在道長指導下，使用全天然製香材料親手製作倒流香，一嘗玩香品香樂趣。詳情可參閱嗇色園臉書專頁，讀者們萬勿錯過！

市民於嗇色園攤位購書付款時，不但會獲贈精美贈品，出示電子優惠券還即享65折；即場讚好嗇色園黃大仙祠Facebook/Instagram專頁，更可享6折；香港貿發局的五元現金優惠劵可與以上折扣同時使用！

攤位1A-B22