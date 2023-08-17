嚴選Made in Japan食品優惠 在港輕鬆品嘗日式滋味

說日本是不少港人的「鄉下」絕不過分！日本不單止有好山好水，還有令人回味無窮的美食，想安坐家中都品嘗到日式滋味？專營各類日本進口食品及農產品的味珍味，今年繼續帶同多款產品登陸美食博覽，全部Made in Japan！

針對乳糖不耐症人士的軟牛乳飲品

DAIRY文青麻質手挽袋套裝 會場限定價：港幣$130

日本九州牛乳Dairy 2023

限定獨家套裝 日本產牛乳一向以香濃見稱。日本九州牛乳品牌Dairy的牛乳產自宮崎縣，受惠九州地理環境，乳牛吸收充足陽光，牛乳帶有獨特香濃味道，香滑可口。每年美食博覽，Dairy都會推出會場限定套裝，今年亦不例外，分別有「DAIRY文青麻質手挽袋套裝」及「『宮崎犬X DAIRY』手拉車套裝」，內含多款牛乳、乳酸飲品及果汁，滿足全家營養需要。

拉麵一族新成員

黑蒜豚骨味「蒜」爆登場 拉麵一族拉麵由日本師傅主理，再配上由日本原裝入口醬包，真材實料，真正體驗日本製的味道精髓。今年拉麵一族增添新口味，黑蒜豚骨味以濃厚豬骨湯底，配以蒜頭和麻油等精煉而成的秘製黑蒜油，每一啖都蒜香撲鼻！

UCC咖啡膠囊新口味

滴漏掛耳咖啡同步登場 UCC「咖啡工匠系列」膠囊咖啡採用全鋁殼工藝製作，鋁殼設計可完整密封隔絕氧氣，緊鎖新鮮醇香，做到長保質期。今年系列新推出「超濃烈12度咖啡膠囊」，入口帶有些許黑巧克力風味，於苦澀及甜味中取得平衡，更可以加入牛奶調配出更深層次的咖啡。另外，UCC GOLD SPECIAL RICH今年亦同時推出咖啡豆、咖啡粉及滴餾咖啡掛耳包，從花香、果香、堅果到焦糖，照顧不同用家口味需要。