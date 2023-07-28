嚴重肝炎能致命 保護肝臟健康 慎防病毒性肝炎 減頑疾風險

根據世衛的資料，目前全球約有3.5億人為慢性病毒性肝炎感染者，每日有近3,000人死於肝炎，每年有約110萬人死於乙型肝炎及丙型肝炎；亦有研究指在香港，有近八成肝臟頑疾個案與慢性乙型肝炎有關，逾5%與慢性丙型肝炎關，故預防肝炎有助減低患肝臟頑疾風險。

根據衛生署數字，香港分別有約54萬名乙肝及逾2.2萬名丙肝患者，除以上兩種肝炎外，還有甲、丁和戊型肝炎，其中甲和戊型肝炎會經食物和水傳染，其餘3種肝炎則主要經血液或體液傳染。

肝炎的潛伏期為2星期至6個月不等，一般於感染初期都不會有明顯徵狀，或有可能出現如發燒、疲倦、肌肉痛、頭痛、食慾不振、噁心嘔吐、腹痛、腹瀉、黃疸等。不過，由於不同肝炎病毒引起的病徵相當類似，必須通過驗血才可確定肝炎病毒種類。

慎防感染 高危人士宜接種疫苗

在香港較常見的為乙肝病毒感染，由於近10%的成人患者及95%受母體感染病毒的嬰兒，因不能清除病毒而變成慢性帶菌者，日後有更大機會患上慢性乙型肝炎、肝臟永久受損及肝臟頑疾。需注意感染乙型肝炎後可能不會有任何徵狀，當出現徵狀時肝臟或已嚴重受損，甚至可能已出現肝硬化或轉為肝臟頑疾，故不能忽視乙肝的威脅，特別以下高風險人士更需注意宜及早進行檢測，並應接種疫苗，以預防受感染。

丙型肝炎同樣可引致肝硬化及肝臟頑疾，約七成感染丙型肝炎患者有機會發展為慢性肝炎，在香港的丙型肝炎患者主要為注射毒品人士，經常需接觸血液或接受輸血、男男性接觸者、愛滋病毒感染者、性病感染者等，都是丙型肝炎的高危人士。此外，如懷孕母親為丙型肝炎患者，亦有機會於分娩期間將病毒傳染給嬰兒。雖然丙型肝炎可服用「直接抗病毒藥物」治療，且可治癒九成以上丙肝病毒感染。但患者康復後並不具備免疫力，故應停止高風險行為，以防再受感染。