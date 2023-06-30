回歸26年基建發展未間斷 北部都會區明日大嶼蓄勢待發

基建配套對一個城市的發展擔當十分重要的角色，落成後既可帶來經濟機遇，興建期間亦能創造就業。本港回歸26年間基建發展從未停步，除包括1998年落成的新香港國際機場、合共有10項基建的玫瑰園計劃外，近年本港亦有多個與內地連接的關口或基建落成，包括2018年啟用的港珠澳大橋香港段、廣深港高鐵香港段，以及今年初全面啟用、屬全港首個「人車直達」陸路關口的香園圍管制站。
作為接通世界的國際金融中心，香港多年來持續發展機場乃至周邊的赤鱲角，以應付與日俱增的航班和旅客量。位於香港國際機場東面的航天城，首階段自2008年陸續落成，包括亞洲國際博覽館、跨境渡輪碼頭和酒店等，第二階段的酒店項目已於去年開幕，零售、餐飲及娛樂發展等項目則預計數年內分階段落成。港府又在容量已臨近飽和的現有跑道之外，斥資興建第三條跑道並新增旅客捷運系統及高速行李處理系統，除三跑外其餘配套仍在興建。
1998—
赤鱲角機場(玫瑰園計劃)
1998年7月6日啟用
造價：1,550億元
客運量
1998年：2,863萬人次
2019年：7,150萬人次
(2022年：570萬人次)
2008—
機場航天城
第一期
2008年起陸續落成
第二期
2022年起陸續落成
包括酒店、零售、餐飲、娛樂設施
2015—
西九文化區
首階段發展2015年起陸續落成
2019年戲曲中心開幕
2021年M+開幕
2022年故宮博物館開幕
2018—
廣深港高鐵香港段
2018年9月23日通車
造價：853億元
2019年客量：1,690萬人次
因疫情2020年起停開至今年1月14日
2018—
港珠澳大橋
2018年10月24日通車
香港段造價：1,200億元
工程包括的屯門至赤鱲角連接路2020年12月27日通車
交建基建令市民出行更便利
連接羅湖、落馬洲和市區的港鐵東鐵綫，經歷多項波折後，終在去年5月伸延至灣仔北和金鐘。在本地方面，規劃多年的西九文化區已於2015年起陸續落成，包括備受港人和旅客歡迎的M+、故宮博物館，多項大型活動和音樂會等亦選到西九文化區舉辦，而大片草坪也成為不少港人周末聚會的好去處。
展望將來，政府未來有多項大型發展項目，包括擬同時發展的北部都會區和明日大嶼。其中，當局擬在北部都會區提高發展密度、全速造地建屋和開發產業用地，同時善用其邊境優勢，促進管制站周邊的綜合發展，以及計劃興建港深西部鐵路、中鐵綫及北都公路。至於交椅洲人工島，當局打算填海提供約1,000公頃土地，提供約20萬個房屋單位，容納逾50萬人口。相信本港屆時又會有一番新景象，再創輝煌！
2022—
東鐵綫過海段
2022年5月15日通車
造價：915億元
2022—
機場三跑道系統
三跑2022年7月開始使用
擴建二號客運大樓、興建新旅客捷運及行李處理系統等工程
預計2024年完成
未落成—
北部都會區
未有整體開支估算
已從「未來基金」預留1,000億元
成立專款加快推動發展
未落成—
明日大嶼
最新預算造價：5,800億元
「交椅洲人工島」工程
料2025年開始