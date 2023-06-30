回歸26年基建發展未間斷 北部都會區明日大嶼蓄勢待發

基建配套對一個城市的發展擔當十分重要的角色，落成後既可帶來經濟機遇，興建期間亦能創造就業。本港回歸26年間基建發展從未停步，除包括1998年落成的新香港國際機場、合共有10項基建的玫瑰園計劃外，近年本港亦有多個與內地連接的關口或基建落成，包括2018年啟用的港珠澳大橋香港段、廣深港高鐵香港段，以及今年初全面啟用、屬全港首個「人車直達」陸路關口的香園圍管制站。

作為接通世界的國際金融中心，香港多年來持續發展機場乃至周邊的赤鱲角，以應付與日俱增的航班和旅客量。位於香港國際機場東面的航天城，首階段自2008年陸續落成，包括亞洲國際博覽館、跨境渡輪碼頭和酒店等，第二階段的酒店項目已於去年開幕，零售、餐飲及娛樂發展等項目則預計數年內分階段落成。港府又在容量已臨近飽和的現有跑道之外，斥資興建第三條跑道並新增旅客捷運系統及高速行李處理系統，除三跑外其餘配套仍在興建。