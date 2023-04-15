國安法助學習國情 信學生自覺護國安 黃錦良：昔日愛國教育被標籤

學校是社會推廣國家安全教育重要一環，《香港國安法》第10條更將學校列為首個特區應通過開局國安教育的渠道。全國人大代表、香港教育工作者聯會主席黃錦良接受《am730》專訪時表示，香港社會過往被高度政治化，令國民教育被「標籤化」、「妖魔化」；隨著國安法實施，學生終可專注學習國情知識。他相信，學生提升國民身份認同後，便會自覺維護國家安全。
黃錦良接受專訪時憶述，自1997年香港回歸以來，本港學校已有序開展與內地交流，包括推動締結姊妹學校，亦安排學生參與到內地的交流計劃。惟2012年發生「反國教」事件後，國民教育陷入低谷，「別有用心的人已將愛國教育、國民教育『妖魔化』、『標籤化』。學校進行國民教育便被媒體攻擊，甚至被抹黑、標籤，令學校卻步。」他認為，隨後2014的「違法佔中」和2019年「黑暴」事件，都反映國民教育在香港出現缺失，令香港青少年法治薄弱，甚至對國家的憎恨，以至對國民身份的薄弱。
過往基本法教育集中「兩制」
黃錦良分析，問題或源於部分教師對歷史發展缺乏足夠認識，如曾有小學教師教授香港歷史時內容失實，師資培訓亦欠缺相關元素，部分教師本身亦可能抗拒認識國家。他又認為，過去基本法教育集中「兩制」，忽略「一國」，令學生對國家概念模糊，加上中史過往並非初中學生的必修科，削弱了學生的國民身份認同和對近代史認知，「他們(學生)對過去百年國家受列強、外來勢力入侵，國民面對戰火、抵抗侵略等認識不足；所以未必懂得珍惜現在換來的成果。」
他亦認為，過往通識教育科部分教科書、校本教材，採用偏頗觀點去表述內地政治、司法制度，令一些學生對內地失去信心，影響學生對內地的印象和觀感。
國民教育為國安基礎
隨著2020年《香港國安法》在港實施，情況有所不同。黃錦良形容，國安法創設良好條件，讓學校可在安全、和平、寧靜的環境，教師可專注教學，學生可愉快學習國情知識。他相信，學生提升國民身份認同後，自然會維護國家安全，「讓他們(學生)認識(國家)多些時，就會發自內心覺得，『呀！我哋國家原來咁好嘅。原來身為一個中國人，我應該要維護國家安全，更加不應該做出傷害國家安全的事情。』」而國民教育、國情教育，就是要達致國家安全的基礎。
教育局在過去多年亦推出多項措施，包括將中國歷史科列為初中必修科；通識教育科改革為公民與社會發展科，加入內地考察的要求，讓他們對國家有更客觀、全面的認識。至於老師層面上，自2020/21年度起，新入職和晉升教師須到內地接受3至4日培訓。而學校常額教師自2022/23年度起須通過基本法測試才獲聘用；2023/24年度更將基本法和國安法測試要求擴至直資學校和幼稚園，「希望令教師起碼對基本法、國安法，有初步了解和知識，否則如沒有認識，如何教導年輕人、下一代。」他指，這些都是彌補過往國情教育上的缺失。
可以提不同意見
被問到學生在國民教育中能否提出不同意見，黃錦良認為只要本質是愛國家，則完全無問題，他亦歡迎學生國家的提出，「等同我哋愛家人，希望佢好嘅時候，有啲嘢佢做得不足，你提出希望佢進步、希望佢更加好。呢個心一定要肯定；如果你話你個心，呢個國家你做得幾好，我都唔會認同，呢個國家都唔係我嘅國家，就梗係另計啦。」
他坦言，國家發展上絕非所有事情都是完美，又舉例人大會議上有不少人大代表都對政府、法院、檢察院的工作報告提出建議和修改，「呢啲就係國家嘅民主」。他強調，不是「西方民主」才是民主，「今時今日嘅美國，你睇到佢嘅國家又係點樣，我哋國家又係點？未來發展，我覺得要讓同學真真正正了解整個國家。」
今年是《香港國安法》實施後，特區政府第3次舉辦「全民國家安全教育日」，亦是疫情之後首次。黃錦良指，過往教育日活動受制於防疫措施限制，隨著現時社會復常，活動規模都較之前擴大，設戶外和室內活動，教聯會會舉辦第四屆愛國主義教育高峰論壇，愛國教育資源中心亦會與民政及青年事務局在西九文化區合辦大型棋盤活動，圖破世界紀錄，「相信氣氛更強烈，全社會都更積極和投入，影響會更大。」
展望未來，他建議教育局繼續透過不同渠道，為教師提供相關課程進修，而非單靠基本法國安測試；局方亦應留意近幾年剛開始推行措施的實際情況，適時檢討。他同時寄望香港未來能夠培養出「德才兼備」的學生，培養到守法、法治意識，以及對國家憲法、基本法、國安法理解，同時讓年輕人有興趣投入創科行業，「以自身所長服務國家所需」。