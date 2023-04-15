國安法助學習國情 信學生自覺護國安 黃錦良：昔日愛國教育被標籤

學校是社會推廣國家安全教育重要一環，《香港國安法》第10條更將學校列為首個特區應通過開局國安教育的渠道。全國人大代表、香港教育工作者聯會主席黃錦良接受《am730》專訪時表示，香港社會過往被高度政治化，令國民教育被「標籤化」、「妖魔化」；隨著國安法實施，學生終可專注學習國情知識。他相信，學生提升國民身份認同後，便會自覺維護國家安全。 黃錦良接受專訪時憶述，自1997年香港回歸以來，本港學校已有序開展與內地交流，包括推動締結姊妹學校，亦安排學生參與到內地的交流計劃。惟2012年發生「反國教」事件後，國民教育陷入低谷，「別有用心的人已將愛國教育、國民教育『妖魔化』、『標籤化』。學校進行國民教育便被媒體攻擊，甚至被抹黑、標籤，令學校卻步。」他認為，隨後2014的「違法佔中」和2019年「黑暴」事件，都反映國民教育在香港出現缺失，令香港青少年法治薄弱，甚至對國家的憎恨，以至對國民身份的薄弱。

過往基本法教育集中「兩制」 黃錦良分析，問題或源於部分教師對歷史發展缺乏足夠認識，如曾有小學教師教授香港歷史時內容失實，師資培訓亦欠缺相關元素，部分教師本身亦可能抗拒認識國家。他又認為，過去基本法教育集中「兩制」，忽略「一國」，令學生對國家概念模糊，加上中史過往並非初中學生的必修科，削弱了學生的國民身份認同和對近代史認知，「他們(學生)對過去百年國家受列強、外來勢力入侵，國民面對戰火、抵抗侵略等認識不足；所以未必懂得珍惜現在換來的成果。」 他亦認為，過往通識教育科部分教科書、校本教材，採用偏頗觀點去表述內地政治、司法制度，令一些學生對內地失去信心，影響學生對內地的印象和觀感。

國民教育為國安基礎 隨著2020年《香港國安法》在港實施，情況有所不同。黃錦良形容，國安法創設良好條件，讓學校可在安全、和平、寧靜的環境，教師可專注教學，學生可愉快學習國情知識。他相信，學生提升國民身份認同後，自然會維護國家安全，「讓他們(學生)認識(國家)多些時，就會發自內心覺得，『呀！我哋國家原來咁好嘅。原來身為一個中國人，我應該要維護國家安全，更加不應該做出傷害國家安全的事情。』」而國民教育、國情教育，就是要達致國家安全的基礎。 教育局在過去多年亦推出多項措施，包括將中國歷史科列為初中必修科；通識教育科改革為公民與社會發展科，加入內地考察的要求，讓他們對國家有更客觀、全面的認識。至於老師層面上，自2020/21年度起，新入職和晉升教師須到內地接受3至4日培訓。而學校常額教師自2022/23年度起須通過基本法測試才獲聘用；2023/24年度更將基本法和國安法測試要求擴至直資學校和幼稚園，「希望令教師起碼對基本法、國安法，有初步了解和知識，否則如沒有認識，如何教導年輕人、下一代。」他指，這些都是彌補過往國情教育上的缺失。

可以提不同意見 被問到學生在國民教育中能否提出不同意見，黃錦良認為只要本質是愛國家，則完全無問題，他亦歡迎學生國家的提出，「等同我哋愛家人，希望佢好嘅時候，有啲嘢佢做得不足，你提出希望佢進步、希望佢更加好。呢個心一定要肯定；如果你話你個心，呢個國家你做得幾好，我都唔會認同，呢個國家都唔係我嘅國家，就梗係另計啦。」 他坦言，國家發展上絕非所有事情都是完美，又舉例人大會議上有不少人大代表都對政府、法院、檢察院的工作報告提出建議和修改，「呢啲就係國家嘅民主」。他強調，不是「西方民主」才是民主，「今時今日嘅美國，你睇到佢嘅國家又係點樣，我哋國家又係點？未來發展，我覺得要讓同學真真正正了解整個國家。」