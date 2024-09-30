國慶好去處推介 煙花匯演 特別版幻彩詠香江 免費入馬場

國慶煙花匯演

十一將至，今年適逢國慶75周年，除了傳統煙花匯演及幻彩詠香江外，各地區亦有不少的慶祝活動，例如國慶賽馬日、獅頭紮作展覽及紀律部隊開放日及大匯演等。今次為大家整合出全港十一國慶重點慶祝活動，一同感受普世歡騰的熱鬧國慶氣氛！ 國慶煙花匯演 2024年的國慶煙花匯演將於10月1日晚上9時在維多利亞港上空舉行，今次將首次加入無人機環節「暖場」，屆時維港上空會先有無人機表演，空中排成「75」及熊貓等圖案，時長約5分鐘。無人機表演後，隨即開始歷時約23分鐘、主題為「盛世煙花耀中華」的煙花匯演，由3艘躉船及6艘小浮船發放31,888枚煙花，共分為8幕，主題分別圍繞中國、國寶熊貓、獅子山精神及少數民族等。

國慶特別版「幻彩詠香江」 「幻彩詠香江」將於10月期間，升級為慶祝中華人民共和國成立75周年國慶特別版，增設更多射燈加強燈光效果，並於維港兩岸的大廈屏幕加入多款動態圖案及國慶祝賀語句，全長約10分鐘。部分參與匯演大廈將於10月26日加插樓頂煙火效果，照耀香港壯麗的天際線，提升國慶的喜慶氛圍。 日期：10月1日至31日時間：晚上8時

國慶賽馬日 國慶賽馬日將於國慶日在沙田馬場舉行，屆時有總獎金達420萬港元的「國慶盃」，市民當日可免費進入馬場公眾席。現場更有一系列節目：開幕儀式由國家男高音歌唱家張英席現場獻唱，本地武術精英徐俊傑則與年輕粵劇武打演員，在著名敲擊樂團《激鼓》的澎湃鼓樂下，以震撼人心的節奏和動作，推高熾熱氣氛。全日賽事期間更有一眾「中年好聲音」歌手李佳、羅啟豪、顏米羔及陳俞霏在公眾席鄰近「好賞食」的地面投注大堂舞台上接力獻唱。入場人士可漫遊馬場內多個藝術打卡位、以75折優惠品嘗美食(只限於指定場畔飲食外賣櫃位發售之美食)及選購指定禮品。旅客更可免費參加指定VR，從馬場虛擬遊戲了解馬場設施及模擬騎師訓練體驗。 地點：沙田馬場日期：2024年10月1日

時間：上午11 時開放入場

中午12時活動開始

下午1時首場開跑