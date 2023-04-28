城景國際City Café母親節隆重推出和風‧刺身‧鮑魚自助晚餐 每位$528起

城景國際City Café於5月母親月推出以鮑魚、剌身及多款水產炮製的「和風‧刺身‧鮑魚自助晚餐」，至啱一眾愛吃海鮮、刺身的媽媽。多款環球美饌包括和風特色卷物、沖繩水蟹鮑魚粥、鮑魚一品雞煲等，每位客人更可獲贈「和風磯煮原隻鮑魚」一客。另外還有空運生蠔、凍蝦、雪花蟹腳等新鮮水產供應。除了多款海鮮美饌外，City Café更設新鮮沙律吧，及限量供應各式天婦羅炸物、煎海鮮等，今期更特別呈獻堂煮海鮮天婦羅及和風蒜片炒黑毛和牛粒，還有多款香芒甜品，加上多種口味的Movenpick雪糕，以及無限添飲果汁、紅白餐酒及啤酒，為母親節大餐畫上完美句號！

此外，即日起至5月31日，City Café同時推出震撼自助午餐優惠，凡惠顧更專享低至每位$268起及生日客人可獲贈生日蛋糕半磅(生日優惠須入座前2天預訂，生日客人須出示身份證明文件)。

和風‧刺身‧鮑魚自助晚餐

供應期：5月1-31日，6:30pm-9:30pm

電話訂座：2783 3287 WhatsApp：5483 0307

地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓

星期一至四 成人$528 長者$498 小童$388

星期五至日及公眾假期 成人$548 長者$518 小童$388

^出示城景國際官方網頁優惠，可專享以上優惠價

*小童：6-12歲/長者：60歲或以上(須出示身份證明文件)