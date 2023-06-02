城景國際City Café海鮮自助餐 限時買3送1優惠

玩完一日當然要醫下肚！城景國際City Café即日起以鮑魚、剌身及多款水產炮製豪華的「和風．刺身．鮑魚自助晚餐」，精選美饌包括海葡萄伴刺身蝦咯嗲、沖繩水蟹鮑魚粥、東洋迷你鮑魚芝士撻、鮑魚一品雞煲及黑毛和牛粒等，每位客人更可獲贈「和風磯煮原隻鮑魚」一客。 另外，還有源源供應空運生蠔、凍蝦、雪花蟹腳、麵包蟹、藍青口及日式刺身等。除了官網優惠價外，即日至6月30日惠顧即享買3送1優惠^^，生日客人更可獲贈生日蛋糕半磅*。

此外，City Café即日起亦推出自助午餐優惠，凡惠顧專享低至每位$268起及生日客人可獲贈生日蛋糕*。

凡於父親節期間 (6月17至18日) 惠顧自助午餐或自助晚餐，可免費參與「雞尾酒工作坊」，親手製作及品嘗雞尾酒，體驗專業調酒的樂趣，為父親節增添特別回憶！

城景國際City Café海鮮自助餐

電話訂座：2783 3287 WhatsApp：5483 0307

網上預訂：http://bit.ly/cvCCRev

地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓