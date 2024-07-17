報讀建造業課程 成為知識型技術專才 免學費有津貼 技能學歷雙軌發展

多元人生、由你建造！除了傳統升學途徑，加入極具發展潛力的建造業亦成為近年畢業生的熱門選擇。香港大小基建工程不斷，建造業機遇處處。隨着時代進步，建築工地環境已大為改善，各種創新建築科技更令行業升級轉型。為培育生力軍，香港建造學院提供全日制高等文憑（兩年制）、文憑（一年制）及證書課程（一年制），免學費、有津貼，讀書考牌雙軌發展。無論是中三、DSE畢業生或有意轉行人士，都可藉進修轉換事業跑道，把握建造業未來的發展機遇！

為配合建造業數碼化轉型，學院的高等文憑、建造文憑及建造證書課程均已涵蓋建造業創新科技，包括建築信息模擬（BIM）、「組裝合成」建築法（MiC）、數碼工程監督系統（DWSS）等，以配合業界發展及市場需求。自問熟悉科技的年輕人，便不要錯過這絕佳的發展機會，讀書期間每月更獲發$3,600-$4,800津貼，大大減輕經濟負擔。

DSE畢業生：高等文憑課程 成為知識型建造管理人

只須於DSE考獲5科2級或以上，包括中、英、數，便可報讀「高等文憑課程」，4項高等文憑課程分別為屋宇建造監工、屋宇維修監工、土木工程監工及工料測量。課程為期兩年，包課堂培訓、工地實習及在職培訓，理論與實踐結合，教授學生施工管理及監督工程質素的知識和技巧，協助學生在職場及升學作好準備。完成兩年制課程後，可即時成為建造業工程管理人員或工料測量人員。