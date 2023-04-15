多元化推國民教育 培養正確國家觀念

每年「全民國家安全教育日」，特區政府均會透過不同宣傳教育，提升市民特別是學童及青少年的國家安全意識。其中教育環節至關重要，教育局於本報撰文，表示一直以「多重進路、互相配合」方式，採取多元化措施，推動學校在課堂內外全校參與推行國民教育，加強學生的國民身份認同、民族自豪感，以及明瞭大家有共同保護國家的責任。 (文章由教育局提供)

課程發展 近年，教育局持續優化課程，加強國民教育及國家安全教育，包括將中國歷史列為初中的獨立必修科，並於2020/21學年由中一級開始推行初中中國歷史科新課程，讓學生整全有系統地認識國史國情；於2021/22學年由中四級開始實施公民與社會發展科(公民科)，代替通識教育科；於2021年向全港中小學公布《香港國家安全教育課程框架》及15個相關科目的國家安全教育課程框架，讓學校參照作整體規劃；於2022年9月公布的《小學教育課程指引》(試行版)，內容亦涵蓋國民教育及國家安全教育的元素。 學與教資源 教育局持續為學校提供多元化的學與教資源，以加強《憲法》和《基本法》、國旗、國徽、國歌及國家安全教育。當中包括《中華人民共和國憲法》教學資源、《基本法》網上自學課程、「國家安全‧你我要知」有聲繪本、「認識國旗、國徽、國歌、區旗及區徽」主題網頁、國家安全教育網上學習平台，培養學生國民身份認同及維護國家安全的意識。教育局亦設立「國民教育一站通」網上資源平台，內容涵蓋《憲法》、《基本法》及國家安全教育、國家象徵和標誌、中國歷史和中華文化等不同主題，供教師參考和學生學習。

全方位學習活動 教育局持續支援中小學舉辦多元化活動，提高學生對國民教育和國家安全教育的認知。在2022/23學年，教育局繼續與保安局合辦「國家安全齊參與」計劃，營造維護國家安全的氛圍，加強師生認識國家《憲法》、《基本法》及國家安全。教育局亦整合了「國民教育—活動規劃年曆」，鼓勵學校在各重要日子舉辦校本國家安全教育活動。教育局作為官立學校的辦學團體，帶領官立學校率先在2022/23學年以全校參與和聯校協作模式，結合上述「國民教育—活動規劃年曆」，推出一系列以「心繫家國」為主題的聯校國民教育活動。教育局鼓勵其他辦學團體同樣發揮積極帶頭作用，組織及支持學校推行聯校國民教育活動。 內地交流 教育局一直配合國家的最新發展和學校課程，籌辦及資助學校舉辦不同主題的中小學生內地交流計劃。此外，高中公民科的內地考察要求所有高中學生通過實地考察活動，親身了解國情和國家的最新發展，增進對國家成就及中華文化的認識和欣賞。隨着香港與內地恢復全面通關，公民科的內地考察已於2023年4月正式開展，預計約有5萬名高中學生會於4月至8月期間進行考察。2023/24學年亦將重啓中小學生內地交流計劃，預計約有109,000名額。在姊妹學校計劃方面，教育局為每所與內地學校締結為姊妹學校的本地公營及直接資助計劃學校(包括特殊學校)提供經常津貼及專業支援，以促進兩地學校進行雙向交流和協作。 教師培訓及專業操守 要培育學生成為愛國愛家的終身學習者，引導他們建立正確的國家觀念及國民身份認同，教師先要正確認識香港與國家的關係。由2020/21學年起，教育局將《憲法》、《基本法》及《香港國安法》的相關內容，納入新入職教師、在職教師及擬晉升教師的核心培訓課程。教育局亦為校長提供相關培訓，幫助他們正確認識香港特別行政區的憲制地位及理解相關法律的主要內容及精神。此外，教育局積極與專家機構合作，舉辦更深入及專題式的課程，如在2020/21至2022/23學年舉辦了八期，每期二至三天的「鞏固法治」課程，幫助教師有系統地認識香港的憲制地位和法治制度。另外，公帑資助學校新入職教師及公營學校晉升教師必須參加內地學習團，親身體驗國家發展，加強培養學生國民身份認同的能力。教育局亦增加在職教師到內地考察的機會，在本學年底前會舉辦七個學習團，每團約120人，共提供約850個名額。