大地助HKDSE 221-433學生 升讀英澳大學 4年可畢業

DSE今日放榜，成績未達直升大學要求，仍有機會以4年時間大學畢業。受疫情影響，不少家長和同學有意到海外升學，並已提早作出安排。大地海外升學於今日至7月24日將舉行線上、線下英、澳、紐、美、加升學展，展出多個海外院校的學位課程、大學銜接課程及文憑課程的資料。

英國和澳洲是香港學生留學的熱門選擇，英國有不少世界排名前列的大學，澳洲的大學排名及教學亦具保證，當中Group of Eight澳洲八大聯盟成員大學更特別受香港同學青睞。除了直升大學外，成績未達標的同學亦可報讀大學基礎班或國際文憑課程。即使世界排名頭100位的Durham，都有基礎班或文憑班。而澳洲的文憑班更提供如物理治療、職業治療等專業課程，同學只需一年時間已可直升相關專科的大學二年級，可節省時間及學費。

完成中五/中六，於DSE成績達221-433，可報讀英國的大學基礎班，如最佳5科成績有5-11分，則可報澳洲的大學基礎班，只需完成一年基礎班課程並達到要求，便可升大學一年級。有意到英國升學，宜盡快聯絡大地海外升學，以提供相關文件報讀心儀學科。

於7月20至24日舉行的升學展，提供一站式免費「海外升學諮詢+院校面試安排」，除展出包括澳洲八大明星院校及QS世界排名Top 200大學的課程外，更會即時評估入學機會，並有機會即場獲院校取錄。

時間：上午10時 – 晚上7時

線上：手機應用程式AllOn進行 iOS / Android

線下地點：旺角彌敦道700號T.O.P. 7樓703室

對象：DSE學生、Asso、HD學生及家長

登記： www.dadi.com.hk