大學聯招正式放榜 把握時間繳費註冊 免被取消資格

獲得取錄資格的同學，只會獲教資會資助課程、都大自資課程或SSSDP「資助計劃」課程的其中一個課程取錄，該取錄資格是同學於本學年最優先，亦是惟一符合取錄資格的課程。同學如接納該正式取錄資格，便必須於8月11日(下午5時)前，透過：1. 繳費靈網上服務；2. 電子銀行服務(只適用於私人戶口)；或3.現金（東亞銀行），繳付5,000元的留位費，相關費用一經繳交，便概不退還，亦不可轉為其他年度或其他申請之用。

大學聯招今日正式放榜，同學於上午9時開始，可透過大學聯招辦法網站、9家參與院校的網站，以及大學聯招處的24小時互動語音系統(2334 2330)查詢正式遴選結果。獲得正式取錄資格者，必須在指定日期前完成註冊手續並繳交留位費，否則便會被當作放棄該取錄資格，於同一學年將不會再被取錄入讀任何經「大學聯招辦法」選報的課程。

未能按時註冊 應先通知院校

於繳交留位費後，同學需按取錄院校的指定時間完成註冊手續，如因事未能在指定時段內辦理手續，須先通知院校，以便在情況許可下作出特別安排，否則亦會被當作放棄正式取錄資格(於成績覆核後獲取更高的科目等級而重新考慮入學申請而獲「較高次序課程取錄資格」)，其原本所獲的取錄資格，或會給予其他未獲錄取者。

等待覆核成績 可先接受正式遴選資格

同學如已向考評局申請成績覆核並取得更高的科目等級，無論是否有獲得或接納正式遴選取錄資格，都符合資格遞交要求重新考慮入申請及修改/不修改課程選擇。而DSE的成績覆核結果會於8月17日公布，取得更高的科目等級的同學可於8月18日上午9時至下午6時期間遞交要求。為了保險起見，如同學已獲取正式遴選取錄結果，並對該結果感滿意，建議可先接納該正式取錄資格，如在覆核成績未能取得更高科目等級，又或在遞交重新考慮入學申請後未獲較高次序的課程取錄資格，那已接納的正式鄰選結果，便會成為本年度惟一獲取錄，也是同學最後入讀的課程。

而根據覆核成績重新考慮入學申請的結果則會於8月25日上午9時公布，同學需於當日下午5時前，須繳交留位費及表示接納「較高次序的課程取錄資格」。如在正式遴選後仍有學額空缺，或會於補選中給予未獲正式遴選取錄資格的同學，補選結果會於8月29日公布，未獲取錄的同學，可於當日早上9時登入大學聯招個人帳戶查看補選結果，如獲大學取錄，需於當日下午5時前繳交留位費，並在指定時段內辦理註冊手續，否則便會被視作放棄學位。於正選及補選均未獲院校取錄的同學，則可留意9月1日公布的第二輪補選結果。