大家樂放榜日 茶市免費送「至COOL冰冰」 與應屆考生並肩同行

應屆DSE明日放榜，大家樂明白各位考生為度過這次難關付出了不少努力，因此特意推出「DSE考生茶市免費送『至COOL冰冰』一杯」優惠，繼續陪伴各位莘莘學子加油打打氣！

放榜日茶市送冰爽飲品

助考生放鬆心情延續未來旅程

各位DSE考生已投放不少心機時間，經過漫長的難關後終於為多年學習驗收成果。大家樂為獎勵考生在考試期間付出的努力，應屆DSE考生只需成為Club 100會員，出示成績證明文件（成績證明書/准考證），於7月19日茶市（下午2時30分至5時30分）期間到訪全線大家樂分店(100+除外)，即可免費獲贈「至COOL冰冰」一杯，鼓勵考生以輕鬆心情迎接炎炎夏日並計劃未來。各位亦可轉其他特色飲品，包括「泰爽鴛鴦青檸冰」或「泡沫咖啡/鮮奶咖啡」。

應屆考生於放榜日茶市期間到大家樂，可向分店職員示意使用「DSE考生茶市免費送『至COOL冰冰』一杯」優惠，於核實會員資料及成績證明文件後，即可獲「至COOL冰冰」或特色飲品一杯。