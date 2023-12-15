大新銀行破天荒推出 真·0息交稅「快應錢」結合定存優惠 資金運用更靈活

相信大部份打工仔收到稅單後，都會為交稅而煩惱，因為要同時預備稅款和節日慶祝的種種消費，納稅人當然希望可以靈活調動資金，讓自己更輕鬆。大新銀行的交稅「快應錢」，不但向全新貸款客戶提供6個月全期0利息優惠，而且所有客戶均可享3個月港幣定期存款額外2%港幣定存年利率，讓你不但可節省利息支出，同時更可賺取額外資金，亦可輕鬆靈活調動應付各項不同的周轉需要。
6個月全期0利息 兼享額外2%定存年利率
大新銀行於今個稅季，推出全新交稅「快應錢」，為納稅人提供高達200萬港元或14倍月薪（以較低者為準）的貸款額，還款期更可長達24個月，加上豁免全期手續費，讓客戶可以節省更多。全新貸款客戶只需於2023年12月31日或以前的推廣期內成功申請及提取交稅「快應錢」，貸款額介乎10,000港元至100,000港元（最高為稅額一倍），並選擇6個月還款期，同時成功申請及提取不少於交稅「快應錢」貸款額及還款期6個月或以上的分期「快應錢」，其交稅「快應錢」可享6個月全期0利息優惠。
而特惠客戶更可享實際年利率低至2.49%，讓你供款更輕鬆。
同時，所有客戶均可享3個月港幣定期存款額外2%年利率，幫你穩定收息累積財富。
大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健先生指出：「踏入第四季，市民既要準備交稅，還要預備大節日來臨的種種消費。大新銀行秉承『幫您度到盡』的精神，讓客戶無需四出比較，創新推出交稅『快應錢』0 息稅貸，再配以可能是全城最高定存優惠，勢必成功吸引市場目光。即使沒有資金周轉壓力的消費者，亦可藉此機會善用稅貸優惠，提升手上的現金流及資金彈性，達致『財息兼收』。」
申請人必須為年滿18歲，並於香港工作之受薪人士及永久性居民，除了親身前往分行申請外，亦可透過網上申請、下載手機應用程式、致電申請熱線，或經Whatsapp預約專人致電。申請人並需憑本年度(2022/23)或去年度(2021/22)的稅單作證明文件。
查詢及申請 ：2828 8111 大新銀行網址
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優惠須受有關條款及細則約束。
本文提及的服務／產品並不是以歐盟的人士為目標。