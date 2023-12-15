大新銀行破天荒推出 真·0息交稅「快應錢」結合定存優惠 資金運用更靈活

相信大部份打工仔收到稅單後，都會為交稅而煩惱，因為要同時預備稅款和節日慶祝的種種消費，納稅人當然希望可以靈活調動資金，讓自己更輕鬆。大新銀行的交稅「快應錢」，不但向全新貸款客戶提供6個月全期0利息優惠，而且所有客戶均可享3個月港幣定期存款額外2%港幣定存年利率，讓你不但可節省利息支出，同時更可賺取額外資金，亦可輕鬆靈活調動應付各項不同的周轉需要。

6個月全期0利息 兼享額外2%定存年利率

大新銀行於今個稅季，推出全新交稅「快應錢」，為納稅人提供高達200萬港元或14倍月薪（以較低者為準）的貸款額，還款期更可長達24個月，加上豁免全期手續費，讓客戶可以節省更多。全新貸款客戶只需於2023年12月31日或以前的推廣期內成功申請及提取交稅「快應錢」，貸款額介乎10,000港元至100,000港元（最高為稅額一倍），並選擇6個月還款期，同時成功申請及提取不少於交稅「快應錢」貸款額及還款期6個月或以上的分期「快應錢」，其交稅「快應錢」可享6個月全期0利息優惠。

