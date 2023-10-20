天平紅楓 別樣華東 賞楓品蟹泡溫泉

蘇州天平山，以怪石、清泉、紅楓「三絕」著稱。山上奇石嶙峋，危聳峭峻，似封建時代大臣朝見皇帝用的附笏一樣，人稱「萬笏朝天」。山腰有缽盂泉，又名白雲泉，泉水醇厚甘冽，相傳茶聖陸羽品評為「吳中第一水」。山東南麓之古楓林，為明代萬曆年間，宋代名臣范仲淹十七世孫範允臨從福建帶回，植於這片祖傳之地，現存158棵，於深秋時節，滿山紅葉若紅霞繚繞，層層片片，蔚為壯大觀，有「天平紅楓甲天下」之譽。中旅社呈獻特色華東旅行團，一次過走訪杭州、武義、無錫與蘇州，感受華東秋色。

武義泡唐風溫泉 享壽仙谷特色養生宴

中旅社「杭州、武義、無錫、蘇州、上海直航6天養生團」，為團友提供直航機抵華東上海、南京或杭州等城市重鎮。重磅安排武義唐風溫泉及壽仙谷有機國藥養生基地，前者地處武義城區中心省級壺山森林公園內，依山傍湖，風景秀麗。園林溫泉景區內設各色泡池，如「龍鳳迎賓湯」、「九龍至尊湯」、「五鳳來儀湯」，彰顯帝王級氣派；後者則入鄉隨俗，品嘗壽仙谷特色養生宴。且住宿精選五星級酒店，加上全程無自費加點，均真實惠。

另遊賞楓勝景 杭州九溪煙樹

除了引言提及的蘇州天平山外，旅行團也會訪杭州九溪煙樹尋幽探秘。此地又名「九溪十八澗」，是位於西湖西邊群山中的雞冠壟下。所謂九溪，是由眾多小溪流匯合而成的「丫」字形溪澗，每當深秋時，溪水落葉，倍感詩意。行程還特別增遊無錫拈花灣與惠山古鎮，大吃當造巴城陽澄湖大閘蟹(一公一母)、蘭博基尼書苑酒店蘇面坊、乾隆宴、東坡肉等地道美食，不在話下。

杭州、武義、無錫、蘇州、上海直航6天養生團

旅旅行團編號：CNAFS

出發日期：11月逢周日、三

團費：3,999港元起/每位