奇華餅家推出迪士尼‧彼思系列月餅禮盒 2大超筍禮遇！ 每日限量每款100套

人氣迪士尼電影《玩轉腦朋友2》自上映後好評如潮，今年奇華餅家特意將阿愁及一眾迪士尼‧彼思系列的朋友帶到美食博覽會場中，獻上「迪士尼‧彼思系列」HAPPY DAYS套裝，以及「迪士尼‧ 彼思系列」Sweet Dreams月餅禮盒及禮券，讓大家帶回家中！

「迪士尼‧彼思系列」Sweet Dreams月餅禮盒

整個禮盒以旋轉走馬燈設計，齊集3部彼思電影中的4位人氣角色，包括《怪獸公司》的毛毛及大眼仔米高、《反斗奇兵3》的勞蘇及《玩轉腦朋友》的阿愁！禮盒盛載著配以4款角色頭像造型的創新果味奶皇月餅，分別是勞蘇的「士多啤梨奶皇月餅」、阿愁的「芒果奶皇月餅」(芝麻口味餅皮)，以及毛毛的「藍莓奶皇月餅」(紫薯口味餅皮)、大眼仔米高的「抹茶蛋黃奶皇月餅」(抹茶口味餅皮)，品嘗月餅後更可把禮盒亮燈變成奪目耀眼的走馬燈，為中秋月圓之夜添上耀眼光彩！