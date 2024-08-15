奇華餅家推出迪士尼‧彼思系列月餅禮盒 2大超筍禮遇！ 每日限量每款100套

人氣迪士尼電影《玩轉腦朋友2》自上映後好評如潮，今年奇華餅家特意將阿愁及一眾迪士尼‧彼思系列的朋友帶到美食博覽會場中，獻上「迪士尼‧彼思系列」HAPPY DAYS套裝，以及「迪士尼‧ 彼思系列」Sweet Dreams月餅禮盒及禮券，讓大家帶回家中！
「迪士尼‧彼思系列」Sweet Dreams月餅禮盒
整個禮盒以旋轉走馬燈設計，齊集3部彼思電影中的4位人氣角色，包括《怪獸公司》的毛毛及大眼仔米高、《反斗奇兵3》的勞蘇及《玩轉腦朋友》的阿愁！禮盒盛載著配以4款角色頭像造型的創新果味奶皇月餅，分別是勞蘇的「士多啤梨奶皇月餅」、阿愁的「芒果奶皇月餅」(芝麻口味餅皮)，以及毛毛的「藍莓奶皇月餅」(紫薯口味餅皮)、大眼仔米高的「抹茶蛋黃奶皇月餅」(抹茶口味餅皮)，品嘗月餅後更可把禮盒亮燈變成奪目耀眼的走馬燈，為中秋月圓之夜添上耀眼光彩！
「迪士尼‧彼思系列」HAPPY DAYS禮盒套裝
禮盒共有兩款，分別是曲奇禮盒(三罐)及小食禮盒，盒上印有不同迪士尼角色，包括《反斗奇兵》的巴斯光年、胡迪、翠絲和三眼仔、《怪獸公司》的大眼仔米高和毛毛等。禮盒內盛載着不同口味的酥脆曲奇或多款經典小食，除了滋味的餅食，設計精美的禮盒具收藏價值之餘又能儲物，一舉兩得！
美食博覽限定優惠︰
•「迪士尼‧彼思系列」Sweet Dreams走馬燈月餅禮盒(6個裝) 一盒或禮券一張 $270(原價︰$328)
•「迪士尼‧彼思系列」Sweet Dreams月餅禮盒(單個裝) 配同款「迪士尼‧彼思系列」Sweet Dreams造型斜孭袋 $100 (原價$184)
•「迪士尼‧彼思系列」HAPPY DAYS曲奇禮盒(三款) 配「迪士尼‧彼思系列」HAPPY DAYS雨傘一把 $150(原價︰$266)
•「迪士尼‧彼思系列」HAPPY DAYS小食禮盒一盒及「迪士尼‧彼思系列」HAPPY DAYS雨傘一把 $150(原價︰$270)
奇華餅家
展位編號：1D-D02