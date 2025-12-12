妹豬萌爆廣州！親子必住「妹豬家庭房」暢玩廣州長隆三園＋觀賞大馬戲

一家大小想來個短短快閃之旅，去哪裡才夠玩又夠驚喜？答案就在廣州長隆！距離香港僅數小時車程，就能展開一場親子冒險之旅。而來到廣州長隆，怎能錯過打卡超人氣IP「妹豬」？作為全球唯一三胞胎「萌萌」的長女，妹豬憑粉嫩小臉和靈動大眼圈圈粉無數，現在更將萌力延伸到住宿體驗，於「妹豬家庭房」等待大家！
廣州熊貓酒店「妹豬」主題家庭房
想與妹豬零距離互動？就一定要入住長隆熊貓酒店的「妹豬家庭房」，專屬雙層兒童床，妹豬元素滿滿。房間以妹豬的成長故事為靈感，將自然美學融入現代親子場景，夢幻粉紅與青草綠交織，配備熊貓造型電視及童趣上下舖，36平方米的空間宛如妹豬烏托邦，讓孩子盡情探索童趣世界。
無限暢玩三大樂園 額外送你國際大馬戲門票
為了讓大家住得開心、玩得愉快，香港中國旅行社特別推出的超值套票，除了入住妹豬家庭房一晚，還包含動物世界、歡樂世界及飛鳥樂園兩日門票三張，讓一家人盡情暢玩三大園區。與此同時，入住當晚更可欣賞長隆國際大馬戲，表演融合高空飛人、魔幻火輪、環球飛車、小丑互動與動物亮相等節目。從白天與妹豬近距離互動，到夜晚沉浸於馬戲的華麗舞台，整個行程無縫銜接，讓親子假期過得非常充實。
香港中國旅行社
優惠價：每位$956起(原價：$1,035起)
入住日期：2025年12月15日
至2026年1月29日
牌照號碼：351522
查詢熱線：3859 4800