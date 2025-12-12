妹豬萌爆廣州！親子必住「妹豬家庭房」暢玩廣州長隆三園＋觀賞大馬戲

一家大小想來個短短快閃之旅，去哪裡才夠玩又夠驚喜？答案就在廣州長隆！距離香港僅數小時車程，就能展開一場親子冒險之旅。而來到廣州長隆，怎能錯過打卡超人氣IP「妹豬」？作為全球唯一三胞胎「萌萌」的長女，妹豬憑粉嫩小臉和靈動大眼圈圈粉無數，現在更將萌力延伸到住宿體驗，於「妹豬家庭房」等待大家！

廣州熊貓酒店「妹豬」主題家庭房

想與妹豬零距離互動？就一定要入住長隆熊貓酒店的「妹豬家庭房」，專屬雙層兒童床，妹豬元素滿滿。房間以妹豬的成長故事為靈感，將自然美學融入現代親子場景，夢幻粉紅與青草綠交織，配備熊貓造型電視及童趣上下舖，36平方米的空間宛如妹豬烏托邦，讓孩子盡情探索童趣世界。