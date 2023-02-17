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特刊
2023-02-17 04:30:20
日報

媽媽好幫手保健品助孕婦BB補充營養所需

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無論BB還是孕婦都要攝取足夠營養，而可靠的保健產品就成為父母的最強幫手。今年荷花BB展集多個優質品牌，更為父母們提供會場獨家優惠，讓各位家長買得更盡興！

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HiPP喜寶於2月17至20日將會在荷花BB展跟各位有機爸爸媽媽見面！展會期間可於HiPP喜寶BB展攤位 (A08)，以會場限定優惠價$80購買兩盒有機米糊或奶糊，購物滿$200即送有機能量棒，即場登記更可換領「BB有機禮品包」，數量有限，先到先得！ 

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CATALO家得路孕婦葉酸配方 (天然檸檬皮精華)

葉酸又名維他命B9，於準備懷孕前三個月及懷孕期間攝取足夠葉酸尤其重要，有助促進懷孕健康＊及胎兒腦部神經系統及脊椎正常發展。產品特選無污染種植的新鮮檸檬，經高科技製成的RGen-FA™天然檸檬皮精華，蘊含活性天然葉酸及生物類黃酮，易被人體吸收，每粒提供600微克天然葉酸，滿足媽媽對葉酸的每日所需。
＊ Scholl, T. O., et al. (2000). 71(5), 
1295-1303. (Refer to Folic Acid)

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產品選用獨特腸道及口腔免疫益生菌配方，提供50億高活性益生菌，含5大經嚴格挑選的菌種，配以菊寡糖，可針對提升兒童腸道及口腔健康。配合天然雜莓精華，咀嚼片能快速為口腔和消化系統提供健康的益生菌，而獨立的排裝設計亦有助維持益生菌的活性及功效。


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查詢：3556 8686
網址：CATALO.COM

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