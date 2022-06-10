守護爸爸健康 窩心禮物篇

相信各位孝順仔女也很關心爸爸的健康狀況，除了提醒爸爸定期進行身體檢查和多做運動等，還可以因應不同需求，趁著父親節為爸爸選購一些適合的禮物，讓他保持強健活力體魄。

老協珍麥蘆卡蜂蜜口味人蔘精

讓爸爸每天元氣滿滿 針對有着長期飲用刺激性飲品(如咖啡和茶)習慣的爸爸們，可以選擇送上麥蘆卡蜂蜜口味人蔘精。八十年老字號老協珍嚴選頂級白蔘同西洋蔘(全部使用原支)，以祖傳複方「快火慢煎」工法濃縮煉製，加入新西蘭新溪島麥蘆卡蜂蜜UMF®5+，神奇麥蘆卡含高效抗菌活性因子，具有超強修護力。每日1樽，已可以強化消化系統，修護腸胃舒緩不適，增強免疫力，即時補充能量。 查詢：2177 0081

網址：www.omyfamily.com.hk

救心+KAWAI Ca梨の鈣

一次過護心護眼補鈣 不少爸爸每日早出晚歸工作，容易捱壞身體。若想買給爸爸作保健用或改善心功能，可選擇日本人字牌救心，選用道地名貴藥材，有益氣通脈等功效；若想護眼補鈣，含豐富維他命A、D和鈣的KAWAI Ca梨の鈣就正適合。由即日起至6月20日，凡購買｢KAWAI Ca補鈣謢眼套裝｣並輸入優惠碼｢KAWAIDAD｣，即減$30。泰山網店物滿$600，即額外送卡宜甜菊糖10條裝一盒，更可以用優惠價$20購買救心金銀花喉糖一包(每單只限加購一包)。

善維複方葡萄糖胺鈣C片

保住爸爸好骨質 隨着年齡增長，各種骨骼、關節問題可能無聲無色找上門也不自知，當然要助爸爸及早建立好骨質。葡萄糖胺為關節軟骨的一個非常重要的成分，而澳洲專利產品—善維複方葡萄糖胺鈣C片，每天只需服用1至3粒已能補充足夠葡萄糖胺、強化關節軟骨，同時補骨、鈣及補維他命。產品適用於關節痛、坐骨痛、骨痛、軟骨退化、骨刺、骨質疏鬆、骨軟、靈活關節、紓緩骨痛和修復關節軟骨。現在更有父親節優惠價1樽$129，6樽享5折，12樽享4折(折實價$51.6/樽/100粒)。 查詢電話: 2750 1275

WhatsApp訂購: 6741 2883

門市: 九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心8樓31室

G-NiiB M3XTRA 護腸配方

抑制腸道惡菌 加強保護膜 香港人不健康的生活和飲食習慣，令腸道內惡菌增加，造成腸道微生態失衡。如長期置諸不理，年紀漸長時更會加快大腸瘜肉的出現。在香港死亡率第二高、最常見的大腸癌很多時也是由一粒小小的大腸瘜肉演變而成。預防勝於治療，想為爸爸健康把關，最便捷的方法莫過於服用含有兩種嗜熱鏈球菌、刺雲豆膠，以及3種特選雙歧桿菌的「G-NiiB M3XTRA 護腸配方」，此配方由本地大學腸道微生物群研究中心研發，有助強化腸道物理屏障及確保活益菌定殖腸道。食用方便，每日一包，可直接加於清水、食物、非酒精非碳酸類飲品(低於45℃)中攪拌。 銷售點：萬寧

網址：https://shop.g-niib.com/products/g-niib-m3xtra-28-days

紅外線科技

消除爸爸膝蓋腫痛 退化性關節炎在中老年人之間可謂非常普遍，或會引致膝關節腫痛、有發力問題、腳軟等。若想讓爸爸紓緩痛症，可以一試適合有膝關節退化、關節痛的人士使用的「光波膝套」，為德國專利LED紅外線光源結合最新脈衝光子學技術研製。其產生的紅外線針形光波能穿透人體，直達膝部退化細胞及覆蓋照射膝部多個穴位，如膝眼、曲泉、膝關、陰陵泉、承筋、殷門、梁丘、足三里、血海等，發揮針灸療效，一般膝部退化患者四星期見效。 查詢：9838 8878

網址：www.eft.hk