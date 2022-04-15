安全治理是香港善治的要務

維護香港繁榮穩定是「一國兩制」的核心目標，但「繁榮」與「穩定」本身卻各有內涵和要旨。「繁榮」者，百業興旺，人民得利，社會發展，是經濟社會層面的欣欣向榮。香港作為國際化大都市，其「繁榮」的指標位居世界前列，「繁榮」之產業和生活水準自然易於理解。但「繁榮」卻不是孤立取得，而是一整套制度保障的結果，必須是制度完備與人民勤勞相結合的產物。「穩定」者，國安、港安、人民與社會皆得安全。從通常邏輯而言，「穩定」是「繁榮」的前提和基礎，而「繁榮」是「穩定」的發展和結果。香港近些年的焦點和困境不是「繁榮」，而是「穩定」，是安全治理的制度性缺陷和社會共識流失。

每年的4月15日是全國國家安全教育日。2021年是香港國安法實施以來第一次在香港舉行「全民國家安全教育日」活動。從法律體系而言，香港國安法既屬於列入基本法附件三的全國性法律之一種，也屬於國家安全法律體系的重要一環。在香港開展與國家安全法治教育相一致的「全民國家安全教育」，是實施香港國安法及塑造香港居民國家認同的重要一環。在歷經修例風波和香港國安法、新選舉法制度重構之後，「愛國者治港」成為香港由亂返治、由治及興的關鍵抓手，而國家安全法治教育則是其基礎和保障。

國安立法是法治標準配置

國家安全法是各國法律體系的標準配置。「一國兩制」憲制秩序內的國家安全法本由香港基本法第23條授權本地立法完成，但香港本地自2003年23條立法闖關失敗後即長期擱置了此項立法，導致香港維護國家安全的法律處於空白狀態。在無法可依的條件下，香港執法機關難以有效識別和懲治香港平台上危害國家安全的種種行為，而香港的各級學校與社會文化空間也難以進行系統完整的國家安全法治教育。國安立法的體系性欠缺，造成香港社會運動民粹化、激進化發展以及「違法達義」的錯誤法治觀的流行，最終危及「一國兩制」制度安全，並在2019年修例風波中到達巔峰和極限。

2020年中央引入香港國安法，既是對香港法律體系中國家安全法律漏洞的有效填補，也是對23條本地立法的制度示範，更是對全面管治權的典型制度化。香港國安法作為香港基本法的附件附屬法和國家安全法的特別法，所採用的國家安全概念不再是傳統安全，而是總體安全。

「總體國家安全觀」來自2015年新版國家安全法。根據《國家安全法》第2條之定義，國家安全是指國家政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展和國家其他重大利益相對處於沒有危險和不受內外威脅的狀態，以及保障持續安全狀態的能力。由此可見，國家安全包括了傳統安全和非傳統安全，其法理內涵指向了一種綜合、總體和可持續的更高規範狀態。《國家安全法》第3條對「總體國家安全」的具體類別和層次進行了規定：以人民安全為宗旨，以政治安全為根本，以經濟安全為基礎，以軍事、文化、社會安全為保障，以促進國際安全為依託，維護各領域國家安全。可見，總體國家安全涵蓋了人民安全、政治安全、經濟安全、軍事安全、文化安全、社會安全和國際安全，是各領域國家安全的有機統一整體。

香港國安法回應和轉化了上述總體國家安全觀，並結合「一國兩制」與香港基本法的有關規定，具體設計了包括四類危害國家安全犯罪在內的、適合於香港現階段維護國家安全需要的國家安全法律體系。香港國安法建立了駐港國安公署和香港本地國家安全執法機構的「雙重管轄」制度，以香港本地一般管轄為主，以駐港國安公署特殊管轄為輔，以制度的威懾性與可行性相結合的方式，建立香港的國家安全法治網絡。香港國安法規定的四類犯罪，即分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及相應的執法機制，為香港平台彌補國家安全法律漏洞提供了積極的制度解決方案。