安心出遊 旅程必備5件法寶

完善計劃行程，除了機票交通、消費住宿和景點活動外，裝備好以下5件旅行法寶，也會為你的旅程錦上添花。小編精選人氣個性旅行喼、免check-in背包、防盜腰包、至潮vlog相機與手機電動雲台，等大家出發前做足準備！

日系LOJEL

Cubo前開式硬殼行李箱

東瀛品牌LOJEL在網上討論度非常高，尤以Cubo前開式硬殼行李箱最受歡迎。事關市面上採用「聚碳酸酯」材料所製造出的硬殼喼，能夠拉開表面拉鏈的掀蓋式設計，實在少見。產品賣點在於不像傳統對開式硬殼喼的取物收納方法，在狹小的酒店房間仍可輕鬆處置具厚度的行李。倘若手信、戰利品買爆喼時，只要拉開中間的拉鏈一圈，即可增加約10%收納空間，擴充更靈活。LOJEL Cubo備有20至30吋體積選擇，售2,300港元起。網址： https://hk.lojel.com/luggage/cubo/