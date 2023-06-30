安心出遊 旅程必備5件法寶

完善計劃行程，除了機票交通、消費住宿和景點活動外，裝備好以下5件旅行法寶，也會為你的旅程錦上添花。小編精選人氣個性旅行喼、免check-in背包、防盜腰包、至潮vlog相機與手機電動雲台，等大家出發前做足準備！
日系LOJEL
Cubo前開式硬殼行李箱
東瀛品牌LOJEL在網上討論度非常高，尤以Cubo前開式硬殼行李箱最受歡迎。事關市面上採用「聚碳酸酯」材料所製造出的硬殼喼，能夠拉開表面拉鏈的掀蓋式設計，實在少見。產品賣點在於不像傳統對開式硬殼喼的取物收納方法，在狹小的酒店房間仍可輕鬆處置具厚度的行李。倘若手信、戰利品買爆喼時，只要拉開中間的拉鏈一圈，即可增加約10%收納空間，擴充更靈活。LOJEL Cubo備有20至30吋體積選擇，售2,300港元起。網址： https://hk.lojel.com/luggage/cubo/
廉航免寄艙背包客最愛
CabinZero背囊
搭廉航去短trip，行李毋須多，當然想網上預辦登機後免寄艙直接出境，「瀟瀟灑灑的，給我瀟灑的上機！」呢個時候，背包客最愛的CabinZero系列背囊就大派用場。背囊體積尺寸符合大部分航空公司要求，潮款撞色設計採用防水面料，而且產品設有Okoban識別碼，只要在網上登記一次聯絡方式，即可毋須用行李牌。CabinZero備有28至44L容量選擇，售560港元起。網址：https://www.cabinzero.com/
謝絕𠝹袋盜竊
Pacsafe Eco防盜側背胸腰包
無論疫情定疫後，到泰國、歐洲、南美等遊客景點觀光時，特別要留意治安，皆因時有𠝹袋盜竊的情況發生，一旦現金和護照被搶，即時頭痕。Pacsafe推出Pacsafe Eco貼身防盜腰包，面料選用eXomesh防割物料炮製，又有內藏金屬線材孭帶、防盜鎖及RFIDsafe以免不法之徒用儀器讀取旅客個人資料。Pacsafe Eco備有多款簡約淨色設計，售940港元。網址：https://pacsafe.hk/
用手機拍旅遊大作
DJI Osmo Mobile 6隨行雲台
大家都習慣用手機為旅程留下難忘點滴，想穩穩陣陣拍攝旅遊大作，DJI Osmo Mobile 6手持電動雲台是各位的好幫手。產品具備影像增穩技術，展開雲台即自動開機，磁吸連接手機快速開拍，5秒即可操作，一氣呵成。加上內置智慧跟隨5.0，拍攝本體靈敏追焦，配合內建215厘米超長延伸棍，取景更多角度。DJI Osmo Mobile 6手機雲台，售1,109港元。網址：/https://store.otg.com.hk
直度拍vlog 自帶1吋CMOS Canon PowerShot V10
去旅行拍片打卡的vlog機當道，Canon推出掌機PowerShot V10，內置翻揭屏幕、1吋CMOS支援4K直度拍片及自帶支架，完全針對vlog攝錄和社交平台視頻應用。最重要的是入手門檻低，僅售3,680港元，適合打算在暑假報復式旅遊首嘗拍vlog的朋友選購。網址： https://hk.canon/zh_HK/consumer/powershot-v10/product