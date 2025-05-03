宝藏级城市漫游APP 沉浸式体验香港今昔 朝圣港产电影经典场景

没有这个宝藏级APP，来香港旅游等于白玩！「城市景昔」APP是一项扩增实境（AR）旅游项目，APP内的全景图像以香港历史照片精心拼凑而成，部分则由香港著名画家根据历史资料，从艺术角度巧妙地重新演绎，让大家可以沉浸式体验香港今昔。目前「城市景昔」的旅游项目的指定地点已经遍布中环、山顶、尖沙咀、深水埗、油麻地、佐敦、鲤鱼门和大坑等，让大家了解各个香港古迹及建筑物的独特故事，有部分更是昔日港产电影拍摄地，经典片段立马重现眼前！

由黄子华主演的《毒舌律师》，电影前半部分的一场官司拍摄地就在前北九龙裁判法院取景。

港电影迷必须get同款！

安金稻朝鲜拌饭 安金稻教你「金」牌吃货

主打性价比高韩式石锅拌饭及小食，港币$39.9起就可以品尝传统朝鲜族滋味美食！「安金稻」精心挑选的东北黄金稻米，搭配新鲜多样的配菜，并融合秘制拌饭酱汁，让您在滚烫的石锅中，品尝地道的朝鲜拌饭！各位客人万勿错过我们诚意推出的石锅牛肉酱拌饭和金枪鱼拌饭，牛肉酱的鲜美与金枪鱼的嫩滑交融，绝对是味蕾的飨宴！

除了以上招牌拌饭，我们还提供石锅大酱汤、铁板鸡蛋及蜜糖芥末炸鸡等经典菜式，让每位客人都能体验到丰富多彩的朝鲜族风味。透过品尝以上特色美食，让我们亲身感受美朝鲜族饮食文化！

推介组合：

1, 芝士粟米+辣炒鱿鱼+$9白饭无限续加+免费泡菜=泡菜芝士粟米鱿鱼拌饭(香辣开胃又邪恶的配搭)

2, 金枪鱼拌饭+芝士粟米+蜜糖芥末炸鸡(大朋友、小朋友都喜欢的配搭)

3, 石锅牛肉酱拌饭+石锅大酱汤+泡菜芝士年糕+蜜糖芥末炸鸡+鱼糕(完美复制经典韩式滋味)