家人们 圣诞节来这打卡 一定会拍到手机没电！Merry Balloon Hong Kong全攻略来了！20+人气IP角色陪你过节！

圣诞节去哪玩还没想好？今年香港真的太会了！由香港文化体验及旅游局、香港旅游发展局支持，恒生银行呈献的「Merry Balloon Hong Kong」直接把圣诞氛围拉满！ 近20个国际＆本地人气IP 角色化身巨型轻气球，遍布西九文化区，打卡控必冲！还有巨型充气乐园Merry Balloon Park，拍照+玩乐一次满足，保证出片率100%！ 「Merry Balloon Parade」大型IP 角色轻气球巡游 圣诞节怎能没有巡游？ 2026年1月11日西九文化区将变身大型气球乐园「Merry Balloon Parade」，届时多个人气IP角色将变成巨型气球，包括：爱心小熊(Care Bears)、CoComelon、加菲猫、LuLu猪、奇先生妙小

姐、M&M's、MOLLY、姆明(Moomin)、灿子(SHO-CHAN)、Peppa Pig、海绵宝宝及小王子等逾20个人气IP角色。从由香港故宫文化博物馆出发，沿海滨游走至西九文化区艺术公园大草坪，现场氛围感爆棚，手机记忆体准备清空！ 时间：上午11时30分至下午4时正 门票：免费

「Merry Balloon Park」巨型梦幻充气乐园 Merry Balloon Park将于2025年12月16日至2026年1月11日盛大举行，整个大草坪将被彩色气球包围，打造出超现实的打卡乐园，绝对是今年圣诞必去！乐园分成两大必玩区域，走进巨型跳弹区的「反转波波池」，就像掉进彩色梦境，随手一拍都是大片！还有高达七米的充气滑梯，以及长达四十米的波波竞技赛道，不管大人还是小朋友都能玩到忘我。 另一边的互动打卡区更是拍照控的天堂，七米高圣诞许愿树矗立中央，周围是缤纷迷宫，还有人气IP角色打卡装置藏在各个角落，等大家去打卡合影。活动更贴心设有「日夜双场」时段，白天阳光洒落，拍出清新感；夜晚灯光亮起，氛围感直接拉满，两种vibe都必须体验！想拍出小红书爆款照？记得带广角镜头，保证出片率百分百！ 乐园地点：西九文化区艺术公园大草坪 开放日期及时间：2025年12月16日至2026年1月11日上午9时30分至晚上10时40分 门票：港币$168–$355｜于Klook购票

【城市打卡+AR互动】 Merry-Go-Around Town大型IP角色气球巡游 把圣诞氛围搬到城市角落，全城疯玩打卡新玩法！ Merry Balloon Park于活动期间，为大家准备了两大打卡集印活动，让大家游览香港景点的同时，参与Merry Balloon Hong Kong活动，感受香港独一无二的圣诞氛围！ 指定景点包括：AIRSIDE、中环街市、圆方、西九文化区（共2个热点）及天星码头（中环、湾仔及尖沙咀共3个热点） 换领处：ELEMENTS圆方火区1楼 AR 气球游香港 只要到访指定景点，打开手机捕捉巨型人气IP角色AR气球，捕捉全部巨型IP角色气球AR照片、收集9枚电子印章，并回答简单问题，即有机会赢取「Merry Balloon」限定襟章乙套共15款！

全城集印 来到香港，当然要香港特色带回家！恒生保险呈献「Merry Balloon」与「香港插画师协会」多位本地插画师合作，推出富有香港特色的明信片。每张都有专属印章，于Klook购买明信片，并前往指定景点，收集相应的IP角色印章。集齐9个印章后，即可以换购「Merry Balloon」限定角色襟章随行吊牌乙个。每人最多可换领2个，数量有限，换完即止。

