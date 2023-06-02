日本TSK慳電式冷風無葉空調機

日本TSK慳電式冷風無葉空調機 3檔風速×3種風類吹出清涼風 夏日炎炎想要部大直徑空調機幫爸爸降溫？日本TSK無葉空調機設有3檔風速調節，無葉安全設計，可加普通水利用水箱冰晶降溫，達致快速降溫效果，吹出自然清涼冷風，對孕婦、嬰兒、老人健康安全保護，長吹不傷身，且配備智能遙控按鍵，可遠程操作，連同80分鐘智能定時功能，既安全又慳電。 原裝行貨 一年保養

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