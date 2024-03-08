寒濕 熱濕 要分清 不同食療可處理

「濕」又名濕邪，是天氣、環境或自身脾、胃升清、運化能力下降，而傷害身體的病源，也是導致眼袋、臉頗、腰背、臀部，特別是小腿出現水腫浮筋的主要源頭。濕邪更可經由經絡入侵皮膚、關節及五臟六腑，禍延甚廣，必須認真處理。

「濕」又可分為「寒濕」和「熱濕」兩類，成因、後果及處理方法截然不同，絕不可以混淆，也不一定需要用中藥材，在憂慮寒涼或有損腎氣、血氣的心情下處理，嘗試以天然食物為主的「食療」來改善，同樣可以事半功倍。