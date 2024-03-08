寒濕 熱濕 要分清 不同食療可處理

「濕」又名濕邪，是天氣、環境或自身脾、胃升清、運化能力下降，而傷害身體的病源，也是導致眼袋、臉頗、腰背、臀部，特別是小腿出現水腫浮筋的主要源頭。濕邪更可經由經絡入侵皮膚、關節及五臟六腑，禍延甚廣，必須認真處理。
「濕」又可分為「寒濕」和「熱濕」兩類，成因、後果及處理方法截然不同，絕不可以混淆，也不一定需要用中藥材，在憂慮寒涼或有損腎氣、血氣的心情下處理，嘗試以天然食物為主的「食療」來改善，同樣可以事半功倍。
生薑洋蔥咖喱抗寒濕
「寒濕」又名虛濕，主要是因環境空氣濕度、晨曦露水，初春霧氣、回南潮濕而引起，特別是對於自身體質虛弱、正氣不足、血流不暢、畏風怕冷的人士或長者影響最為明顯。處理「寒濕」重點是驅濕，以表為主，通過加強氣血運行的速度，提升體溫，將黏附在皮膚、毛髮上的濕氣迫出，避免邪氣入侵奇經八脈，五臟六腑造成風濕，水腫、怠倦、痰飲及精神不振等滲透性的傷害！建議可在日常食物中適量選用生薑、洋蔥、咖喱作配菜或調味，不但有助提升氣血運行的力量，刺激汗水分泌，而且更有助提升免疫力，避免傷寒，一舉兩得。
綠豆冬瓜苦瓜解熱濕
「熱濕」又稱濕熱，指身體呈現濕邪與熱邪的共生狀態，身體代謝功能紊亂、薄弱，沒有足夠力量吸收食物中的營養及排走過多的熱量和廢物，日積月累，久而成毒，向內伸延入侵人體肝臟、腸道、皮膚及排毒系統，引致便秘、濕疹、痔瘡或肝功能下降等傷害。處理「熱濕」主要是化濕、解毒、清熱，在日常膳食中可多吃綠豆、冬瓜、苦瓜或含薏米、赤小豆、老黃瓜的湯水，除有助排走濕熱外，更可清肝利膽、通腸滑便，預防痔瘡發作等多種好處。
食療文化源遠流長，是民間的飲食文化與養生智慧的雙合體，以純天然的食物調理身體，方便可靠，癒而不傷，專心學習，惠己及人，終生受用。