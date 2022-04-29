實用+高顏值母親節禮物之選

蛋糕、餐廳準備就緒，禮物又係送康乃馨？送禮除了要有心意，仲要夠實用！如果配備高顏值，媽媽收到一定心心眼！
justgold摯愛物語系列
手袋香水造型重拾少女心
每位女性內心都藏著一顆少女心，媽媽亦一樣。今個母親節，justgold鎮金店以純金雕刻拼以不同材質、不同顏色的仿水晶及半寶石打造出全新母親節系列「摯愛物語系列」，包含2大品類的吊墜：瑰麗璀璨的手袋款式和氣質雅致的香水瓶款式。融合仿水晶和純金雕刻的手袋款式，設計師以精細雕工打造3款不同造型的鏤空手袋吊墜，特別之處是設有開關裝置，如真手袋一樣可以放東西！手袋之上分別以粉紫、粉藍、粉紅的仿水晶作點綴，猶如神來一筆將整個設計推上另一層次。此外，以3款半寶石作靈感的香水瓶款式，設計師將虎眼石、皇后貝、藍瑪瑙設計為香水瓶的瓶身，更以精湛的工藝將純金勾勒成香水瓶的瓶蓋，令純金與寶石融合得出神入化。摯愛物語系列將於5月上旬推出。
查詢：2213 0099
網址：www.justgold.cc
KitchenAid「紺紫」廚房小家電系列
激發媽媽創作新「煮」意
廚房可以話係媽媽的小天地，送媽媽美國百年廚房家電品牌KitchenAid的產品，一定能激發她創作更多新「煮」意！KitchenAid以蔬果茁壯成長的過程為靈感，推出2022限定年度顏色「紺紫」廚房小家電系列，包括4.8公升抬頭式廚師機，始創59點行星式攪拌，能徹底攪拌碗中每一個角落，額外配搭15款多功能配件，輕鬆發掘烹飪的無限可能；K400攪拌機，能以各種轉速適合炮製不同質感的美食，3個預設程序不需要烹調技能，即可在45秒內製作出碎冰、沙冰和奶昔，製作專屬全家的理想食譜。
網址：www.kitchenaid.hk
KitchenAid Experience Store：銅鑼灣利園三期211 – 215舖