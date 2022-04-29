實用+高顏值母親節禮物之選

justgold摯愛物語系列

手袋香水造型重拾少女心

每位女性內心都藏著一顆少女心，媽媽亦一樣。今個母親節，justgold鎮金店以純金雕刻拼以不同材質、不同顏色的仿水晶及半寶石打造出全新母親節系列「摯愛物語系列」，包含2大品類的吊墜：瑰麗璀璨的手袋款式和氣質雅致的香水瓶款式。融合仿水晶和純金雕刻的手袋款式，設計師以精細雕工打造3款不同造型的鏤空手袋吊墜，特別之處是設有開關裝置，如真手袋一樣可以放東西！手袋之上分別以粉紫、粉藍、粉紅的仿水晶作點綴，猶如神來一筆將整個設計推上另一層次。此外，以3款半寶石作靈感的香水瓶款式，設計師將虎眼石、皇后貝、藍瑪瑙設計為香水瓶的瓶身，更以精湛的工藝將純金勾勒成香水瓶的瓶蓋，令純金與寶石融合得出神入化。摯愛物語系列將於5月上旬推出。

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