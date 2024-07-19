專屬大朋友的小天地 玩具“反”斗城 「生活．玩趣概念店」進駐K11 Art Mall

帶小朋友買玩具，「玩具“反”斗城」一定是地標！那麼大朋友如果想買玩具、抽盲盒，又會想到去哪裡？玩具“反”斗城全亞洲首間「生活．玩趣概念店」早前正式登陸尖沙咀K11 Art Mall。有別以往店舖定位85%面向10歲以下的小朋友，是次新店100%針對20歲以上大朋友而設。

成年後擁有足夠的經濟能力及自主權，可以隨心設計理想中的家，玩具“反”斗城「生活．玩趣概念店」正好為各位「大細路」完成童年夢想。玩具“反”斗城香港、台灣及特許經營合作總經理黃嘉歡Pamela認為，「經常會有家長與小朋友到訪，並笑言『自己細細個都有嚟』，因此啟發我們思考玩具不止是小朋友專屬，也是各位成年人的快樂泉源。」如何讓成年人也能時常保持心境愉悅，新店定位希望透過為成年人提供一個放鬆尋玩具的空間，為大家帶來生活趣味及正能量。新店以「家」為概念，採用簡約原木家品裝飾，提供舒適與新鮮感並重的購物氛圍。店內以For him、For her、Together等主題專區劃分，男生喜愛動漫；女生喜歡精品；大家齊玩的遊戲機與桌遊等。而選址K11 Art Mall，Pamela表示K11 Art Mall的定位、目標客戶等都非常符合新店定位，相信能吸引大朋友來訪。

聯乘本土設計力量

Rumbbell玩具精品專區

為支持本土創意，今次新店特意邀請本地設計師利國宏Ryan合作設立專區，而他設計的Rumbbell活力形象，能為新店帶來新鮮感。Ryan自言從小已經很喜愛逛玩具“反”斗城，即使現在出遊也會到當地商店「行一圈」看看有甚麼新品入手。Ryan表示今次合作自由度很高，從概念到產品陳列都有參與；為配合「他和她的家」主題，Rumbbell的女朋友Jacrbell亦粉墨登場「情侶檔」現身。Ryan更首次推出扭計骰，隨今次新店開幕隆重推出。他續指娛樂遊戲有健康的方式，亦不受性別限制，卡牌遊戲亦是他的推薦之一。他又預告7月底起會陸續推出更多周邊產品，例如袋及行李帶等，敬請各位留意咁話。



玩具”反”斗城「生活．玩趣概念店」

時間：上午11時半至晚上9時 (周一至五)

上午11時至晚上9時 (周六、日及公眾假期)

地點：K11 Art Mall 3樓307- 309