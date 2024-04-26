對抗肌膚衰老 實現凍齡奇蹟 C60富勒烯十項全能套裝 助媽媽重回肌齡18歲

隨着年紀越大，荷爾蒙分泌和作息習慣會受到影響，膠原蛋白會隨之而流失，令皮膚逐漸出現衰老現象，包括乾燥、粗糙、無光澤，以及肌膚鬆弛等問題。缺乏護膚時間，又想解決皮膚問題？「C60富勒烯十項全能套裝」幫你淡紋去印、緊緻明眸和速效亮眼。
以高效抗氧成份「C60富勒烯」含有125倍的維生素C，能夠延緩肌膚衰老，促進表面皮膚再生，改善各種肌膚問題。C60富勒烯十項全能修護眼霜擁有多重修復精華，釋放奢華禦齡能量，於眼周肌底啟動沉睡的肌膚細胞，全效修復眼部肌底問題，令雙眼煥發年輕透亮神采，重回巔峰生機。
C60富勒烯十項全能精華液助你輕鬆擊退鬆弛、乾燥、色斑、皺紋及暗啞等肌膚問題，全面對抗肌膚衰老。另外，特別添加透明質酸，為肌膚即時補充水分，提供長效滋養。再搭配使用C60富勒烯十項全能面霜，由內而外提升肌膚彈性，全面修護肌膚；神經醯胺3和透明質酸長效保濕因子，給乾渴肌膚完美滋潤，綻放晶瑩亮采。
【C60富勒烯十項全能套裝】包含C60富勒烯十項全能精華液120ml、C60富勒烯十項全能面霜50ml及C60富勒烯十項全能修護眼霜15ml。於全線彩豐門市及網店發售。
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