對抗肌膚衰老 實現凍齡奇蹟 C60富勒烯十項全能套裝 助媽媽重回肌齡18歲

隨着年紀越大，荷爾蒙分泌和作息習慣會受到影響，膠原蛋白會隨之而流失，令皮膚逐漸出現衰老現象，包括乾燥、粗糙、無光澤，以及肌膚鬆弛等問題。缺乏護膚時間，又想解決皮膚問題？「C60富勒烯十項全能套裝」幫你淡紋去印、緊緻明眸和速效亮眼。

以高效抗氧成份「C60富勒烯」含有125倍的維生素C，能夠延緩肌膚衰老，促進表面皮膚再生，改善各種肌膚問題。C60富勒烯十項全能修護眼霜擁有多重修復精華，釋放奢華禦齡能量，於眼周肌底啟動沉睡的肌膚細胞，全效修復眼部肌底問題，令雙眼煥發年輕透亮神采，重回巔峰生機。