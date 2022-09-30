小米香港10月消費劵賞 多功能Xiaomi智能廚師機隆重登場

小米香港「10月消費劵」將於明日起至11日再度回歸。今次除了產品價格折扣、大派更多優惠券、限時購物禮遇及消費獎賞之外，更同步於明日推出多功能Xiaomi智能廚師機，喜歡烹飪的人士萬勿錯過！

香港地寸金尺土，一部集多功能於一身的家電產品就最適合不過。今季小米香港重點引入「一機35用」Xiaomi智能廚師機，它配備多種烹飪配件，一口氣煮3菜1湯。它不但集磨碎、攪拌、蒸煮炆燉炒及自動清潔於一身，同時體積細小，外型設計時尚，絕對是烹調的好幫手。

另外，小米香港將會推出「10月消費劵」獎賞活動，10月1至7日期間大派多個優惠，包括：於mi.com可以領取1張HK$10現金劵，數量有限，送完即止；於mi.com購物單筆消費每HK$300減HK$30；於mi.com購物，按單米ID累計實際消費金額排名前3名，將獲贈產品換領劵1張。

除了上述優惠，小米香港特選多款手機產品推出獎賞購物優惠，於10月1至11日期間到任何小米之家、小米之家專賣店及香港各大運營商和零售商，可以優惠價購買精選手機產品，當中包括Xiaomi 12、Xiaomi 11T Pro、Redmi Note 11S、POCO X4 GT和POCO C4。10月1至7日期間，到小米之家和小米之家專賣店購物，更可獲得「指定禮品」或以「滿額加購」的方式購買相關產品。