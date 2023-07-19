嶺南大學商學院專業課程 備受國際專業機構認可

嶺南大學商學院提供高質素商學課程，包括工商管理（榮譽）學士課程、工商管理 - 風險及保險管理 (榮譽)學士課程、工商管理 - 風險及保險管理（榮譽）學士課程（自資）。其中工商管理 - 風險及保險管理 (榮譽)學士課程、工商管理 - 風險及保險管理（榮譽）學士課程（自資）為嶺大商學院之旗艦課程。

小班教學有利課堂研討

所有課程均以專業知識和多項技能訓練裝備學生，在商學核心、個別主修、大學核心、語言及自由選修科目的課程之間取得平衡。學院亦為學生提供豐富的服務研習、實習和國際交流機會。另外，工商管理核心及主修科目均以小班教學模式進行，為博雅教育的標誌之一，以鼓勵及培養緊密的師生關係，有利積極的課堂討論。

上述課程均獲 The Association to Advance Collegiate Schools of Business ( AACSB）認證，AACSB乃全球歷史最悠久的商學院認證機構，可見學院的教育質素備受國際專業組織認可。

數據科學課程 培育良好技術能力

此外，嶺南教育機構陳斌博士數據科學（榮譽）理學士課程由電腦及決策科學學系管理，課程涵蓋人工智能，計算機科學和統計學科目，著重在科學、社會科學、藝術及商業上等不同領域的應用，使學生能培養出良好的技術能力（數據分析、人工智能和數據可視化）和思維模式（強烈的好奇心、使用數據進行假設和講故事的能力）。

查詢：2616 8373

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