嶺南大學商學院專業課程 備受國際專業機構認可

小班教學有利課堂研討

所有課程均以專業知識和多項技能訓練裝備學生,在商學核心、個別主修、大學核心、語言及自由選修科目的課程之間取得平衡。學院亦為學生提供豐富的服務研習、實習和國際交流機會。另外,工商管理核心及主修科目均以小班教學模式進行,為博雅教育的標誌之一,以鼓勵及培養緊密的師生關係,有利積極的課堂討論。

上述課程均獲 The Association to Advance Collegiate Schools of Business ( AACSB)認證,AACSB乃全球歷史最悠久的商學院認證機構,可見學院的教育質素備受國際專業組織認可。

數據科學課程 培育良好技術能力

此外,嶺南教育機構陳斌博士數據科學(榮譽)理學士課程由電腦及決策科學學系管理,課程涵蓋人工智能,計算機科學和統計學科目,著重在科學、社會科學、藝術及商業上等不同領域的應用,使學生能培養出良好的技術能力(數據分析、人工智能和數據可視化)和思維模式(強烈的好奇心、使用數據進行假設和講故事的能力)。

查詢:2616 8373

網頁:https://www.ln.edu.hk/fb/home