嶺南LIFE副學士及高級文憑 輕鬆銜接升學就業出路

嶺南大學持續進修學院（LIFE）的自資副學士及高級文憑課程，涵蓋人文學科、商學及社會科學範疇，學術知識與專業技巧並重，部分課程結構與嶺南大學（嶺大）緊扣，輕鬆銜接升學。LIFE大部分課程提供實習或訓練機會，協助學生了解行業實際運作，確立職涯方向，有助就業發展。

其中深受歡迎的運動教練及領袖學高級文憑的同學可獲安排在不同的運動隊伍、體育機構及體育活動中心，進行最少二百小時實習。畢業後可選擇升讀嶺大開辦的運動教練學及盛事管理（榮譽）社會科學學士三年級，最快四年便可獲取由嶺大頒授的學士學位，以「2+2」的升學階梯圓學位夢。

此外，LIFE所有副學士課程參照嶺大學士課程而設計，同學畢業後如選擇升讀嶺大學士學位，可獲學分轉移，輕鬆銜接學士路。

LIFE秉承嶺南大學傳統，重視學生全人發展，師生關係融洽。LIFE設於嶺南大學本部，學生可享受大學校園生活，享用完善的學習及康樂設施。LIFE定期舉辦海外交流及服務學習團，讓學生透過外地考察和義工服務等擴闊視野、體驗和了解不同生活及文化。

課程查詢 電話︰2616 8274

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