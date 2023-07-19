嶺南LIFE副學士及高級文憑 銜接升學就業由你選

嶺南大學持續進修學院(LIFE)開辦副學士及高級文憑課程，為學生提供多元的升學選擇。副學士課程涵蓋歷史、商學、心理學等，除培養學生各範疇的學術知識外，還注重培養學員的共通能力，讓學員在學術層面的一般技能方面打好穩固的升學基礎。
高級文憑則更著重學生的實務技能訓練。深受學生歡迎的運動教練及領袖學高級文憑為學員提供個人運動教練、團隊運動教練及器械健體訓練3個範疇的專業技巧培訓，培育學員成為全方位運動教練。學員更要滿足200小時的實習要求，累積實戰經驗後，無論升學或就業都有足夠競爭力。
LIFE所有副學士及高級文憑課程都於嶺南大學校舍上課，學員能夠在嶺南大學優美又富特色的校園中學習，同時也能夠更深入地了解大學校園文化。而且各課程還能夠銜接對應的嶺南大學學士課程，讓學員在修讀課程的同時，能夠為未來的學術發展打下更堅實基礎，提升銜接大學機會。
LIFE貫徹學生為本的教學理念，重視全人發展及師生的緊密關係。LIFE定時為同學提供海外交流及服務學習團的機會，並透過積極籌辦各式各樣的課外活動，培育學生全方位的潛能。
嶺南LIFE
應用教育文憑課程面世
全方位銜接副學位以至更高學歷課程
政府於2023/24學年起推出應用教育文憑課程 (Diploma of Applied Education Programme)，取代以往的毅進文憑課程，完成課程的學生可達至相當於香港中學文憑考試5科(包括中國語文和英國語文科)第2級的程度，讓學生在持續教育和就業方面能有更好的發展。
嶺南大學持續進修學院於2023/ 24學年起開辦應用教育文憑課程，提供九大單元共19門不同課程，範疇涵蓋人文學科、商學、公務員事務及公共行政、社會科學，以及旅遊及款待。除中英數3科必修科外，同學需在生涯規劃、數碼公民、人際傳意與個人發展及延伸數學中選擇兩科，再加上各課程對應的3科選修群組，總課時共600小時。
除英國語文科外，課程以粵語授課，幫助同學吸收課堂知識。課程亦強調主動和互動學習，除課堂面授外，個別選修科目亦會採用實地考察及參觀等學習模式。學院鼓勵同學參加各項學生活動豐富校園生活，於不同領域進行交流，增廣課外知識及累積社交經驗。學生須於修讀期間完成十小時或以上全方位學習活動，透過各種活動進行學習，實現全人發展，並培養他們終身學習的能力。