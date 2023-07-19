嶺南LIFE副學士及高級文憑 銜接升學就業由你選

嶺南大學持續進修學院(LIFE)開辦副學士及高級文憑課程，為學生提供多元的升學選擇。副學士課程涵蓋歷史、商學、心理學等，除培養學生各範疇的學術知識外，還注重培養學員的共通能力，讓學員在學術層面的一般技能方面打好穩固的升學基礎。

高級文憑則更著重學生的實務技能訓練。深受學生歡迎的運動教練及領袖學高級文憑為學員提供個人運動教練、團隊運動教練及器械健體訓練3個範疇的專業技巧培訓，培育學員成為全方位運動教練。學員更要滿足200小時的實習要求，累積實戰經驗後，無論升學或就業都有足夠競爭力。

LIFE所有副學士及高級文憑課程都於嶺南大學校舍上課，學員能夠在嶺南大學優美又富特色的校園中學習，同時也能夠更深入地了解大學校園文化。而且各課程還能夠銜接對應的嶺南大學學士課程，讓學員在修讀課程的同時，能夠為未來的學術發展打下更堅實基礎，提升銜接大學機會。

LIFE貫徹學生為本的教學理念，重視全人發展及師生的緊密關係。LIFE定時為同學提供海外交流及服務學習團的機會，並透過積極籌辦各式各樣的課外活動，培育學生全方位的潛能。