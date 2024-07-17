嶺大商學課程 質素備受認可

嶺南大學商學院提供高質素商學課程，包括工商管理（榮譽）學士課程（政府資助）、工商管理（榮譽）數碼商業學士課程（自資），還有旗艦課程 — 工商管理（榮譽）- 風險及保險管理學士課程（政府資助和自資）。

工商管理（榮譽） - 風險及保險管理學士課程為旗艦學科，科內設「德和師友計劃」，學生會跟隨一位保險業界高級行政人員以作導師，並參與一系列保險業嘉賓分享會、職業培訓工作坊、職業輔導及招聘講座等。畢業生廣受業界好評，學生可獲豁免多個專業團體舉辦的部分資格考試，包括香港財務策劃師學會（IFPHK）、澳紐保險金融學會（ANZIIF）、英國皇家保險學院（CII），及香港保險學會有限公司（IIHK）。

工商管理（榮譽）數碼商業學士課程內容涵蓋廣泛的專業知識，如數碼商業、資訊系統、運營管理、數據科學和人工智能等，並且提供實用的培訓，旨在培養更多商業專業人才，以滿足香港日益普及的數碼商業的人力需求，及鼓勵初創企業和創業文化。