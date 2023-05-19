嶺大高質素商學課程 質素備受國際專業組織認可

嶺南大學商學院提供高質素商學課程，包括工商管理(榮譽)學士課程、工商管理 - 風險及保險管理(榮譽)學士課程、工商管理 - 風險及保險管理(榮譽)學士課程(自資)。其中工商管理 - 風險及保險管理 (榮譽)學士課程、工商管理 - 風險及保險管理(榮譽)學士課程(自資)為嶺大商學院之旗艦課程。

所有課程均以專業知識和多項技能訓練裝備學生，在商學核心、個別主修、大學核心、語言及自由選修科目的課程之間取得平衡。學院亦為學生提供豐富的服務研習、實習和國際交流機會。另外，工商管理核心及主修科目均以小班教學模式進行，為博雅教育的標誌之一，以鼓勵及培養緊密的師生關係，有利積極的課堂討論。上述課程均獲 The Association to Advance Collegiate Schools of Business(AACSB)認證，AACSB乃全球歷史最悠久的商學院認證機構，可見學院的教育質素備受國際專業組織認可。

著重培育良好技能和思維模式

此外，嶺南教育機構陳斌博士數據科學(榮譽)理學士課程由電腦及決策科學學系管理，課程涵蓋人工智能，計算機科學和統計學科目，著重在科學、社會科學、藝術及商業上等不同領域的應用，使學生能培養出良好的技術能力(數據分析、人工智能和數據可視化)和思維模式(強烈的好奇心、使用數據進行假設和講故事的能力)。

網址：https://www.ln.edu.hk/cht/admissions/why-lingnan/our-faculties/faculty-of-business

查詢：2616 8888