工展會今日重磅回歸維園 線上線下折扣禮遇 齊賀廠商會88周年

廠商會年度壓軸盛事「第56屆工展會」由今日起至2023年1月1日重磅回歸！為期24日的展期，大會聯同各參展商繼續提供多款「激筍」的1元及低至1折產品優惠。適逢今年是廠商會成立88周年，廠商會更特別推出「廠商會88．驚喜8重賞」活動，向入場人士大送總值300萬港元豐富獎賞及禮品。

今屆工展會亮點之一的「香港玩具時代」主題區，將會展示各式各樣香港懷舊玩具，並設有互動遊戲攤位及玩具展銷攤位，與入場人士一同緬懷美好的童年回憶。

今屆工展會雲集超過860個攤位，設10個主題展區，包括香港名牌廣場區、「香港玩具時代」主題區、食品飲料區、糧油麵食區、蔘茸海味湯料區、美容保健區等。而首周展期，則今日(9日)至16日期間，大會將推出「開鑼狂賞週」活動，紅燒元貝吉品鮑、淮山麵、潔膚膏、蝦片及薑糖等全部1元發售。

生日身份證等孖8隨時獲贈福袋

為慶祝廠商會88歲生日，大會加碼推出「廠商會88．驚喜8重賞」活動，今年年滿88歲、在8月8日出生或者身份證號碼有相連的88數字的市民，只要符合其中一個條件並於今日(9日)中午12時開始上工展會網站登記，即有機會獲得價值港幣388元的禮品福袋。

網上工展會至1月9日結束

如同往年，今年亦設有網上工展會，展期更由即日起至2023年1月9日，為期40日。大會聯同參展商於線上線下推出數百項「破底價」購物優惠，包括逢星期四推出多項低至1折的精選貨品，以及「福袋3重奏」活動。網上消費滿港幣88元或以上，更有機會獲贈價值港幣88元至388元不等的福袋。