工展會周六開幕 捐出門票收入暖心購提振香港社會

廠商會年度壓軸盛事「第59屆工展會」明日開幕！一連24日、超過900個展位、12個主題展區，除了大量1蚊、1折精選產品外，今年更設有「10蚊暖心購」及專為中老年人及其家庭而設的「樂齡活力區」。今屆工展會不但繼續提供多項物超所值購物優惠，為支援大埔火災災民的緊急需要，廠商會更即時捐出1,000萬元善款，其中包括今屆工展會部分門票收入，希望藉此團結香港社會，與市民共度難關，同時希望工展會能成為一個匯聚溫暖與力量的地方，為廣大市民加油打氣。

廠商會會長盧金榮表示，今屆工展會除了繼續發揮消費引擎作用，推動本地零售市道外，同時也是團結社會、傳遞正能量的重要平台，部分門票收入作為善款支援大埔火災災民。

今屆工展會雲集超過900個展位，設12大主題展區，從經典老字號到新銳創企，從地道美食到各樣生活所需產品，全部一應俱全。今年大會推出4大購物優惠，包括「10蚊暖心購」、「開鑼狂賞周」、「聖誕激抵大放送」，以及「閉幕優惠大激賞」，大量精選產品將低至1元或1折發售。入場人士如以大會指定電子支付工具—中銀香港BoC Pay+或AlipayHK消費，更可專享額外折扣。展會期間，大會亦將推出多項抽獎及有獎活動，送出總值超過400萬港元的豐富獎品；並聯同香港電台、商業電台及多個表演團體，呈獻連場舞台演出，涵蓋粵劇、樂器演奏、舞蹈及聖誕主題節目等。

增設「樂齡活力區」

長者咭、樂悠咭享至少5%額外折扣

為積極響應特區政府發展銀髮經濟的政策，今屆工展會新增專為中老年人及其家庭而設的「樂齡活力區」，匯聚眾多優質中成藥、健康食品、營養補充品、個人護理及保健等產品，並提供互動體驗及健康諮詢，讓「老友記」輕鬆掌握樂齡生活資訊。同時，去年大受歡迎的「銀色消費優惠」將會繼續提供，超過100間參展商將為持「長者咭」或「樂悠咭」的長者提供最少5%額外折扣，以促進銀色消費。



第59屆工展會

日期：2025年12月13日至2026年1月5日

時間：

12月13日至22日：上午11時至晚上9時

12月23日至31日：上午11時至晚上10時

1月1日至4日：上午11時至晚上9時

1月5日：上午11時至晚上8時

每日晚上7時起，所有人士免費進場(1月5日除外)

地點：銅鑼灣維多利亞公園

入場費：港幣10元 (身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費入場)

