工展會明日起強勢回歸維園 1蚊1折+400萬獎賞 同賀廠商會90歲生日

廠商會年度壓軸盛事「第58屆工展會」明日起至2025年1月6日強勢回歸維園！作為陪伴港人多年的年度購物盛典，「物超所值」向來是工展會的最大特點，適逢今年廠商會90周年誌慶，今屆工展會規模更盛大，折扣優惠、娛樂節目及豐富獎賞亦加碼，務求與市民共慶同歡！

今屆工展會以「廠商會輝煌90載‧璀璨耀工展」為主題，雲集超過900個攤位，設11個主題展區，其中「Chill飲Chill食」區，區內設置別具特色的酒吧及打卡點，同時匯集各式酒品及佐酒小食，公眾假期及周末還有Busking音樂表演。今年大會特別聯同各參展商分階段推出「開鑼狂賞周」、「快樂購物度聖誕」及「閉幕優惠大激賞」三期購物優惠活動，並搜羅500多款「激筍」的$1及低至1折產品；一眾展商亦會推出「廠商會90周年限量福袋」，以半價以下優惠出售。

驚喜9重賞 留言祝賀廠商會生日

贏豪華郵輪套票

大會亦特別推出「驚喜9重賞」活動，送出總值超過港幣400萬元的獎賞和禮品，包括開幕日當天向首180名入場人士安排免費入場及派發價值港幣$500的「廠商會90周年免費福袋」；由12月14日至16日期間，凡香港身份證上的姓名及號碼含有「C」、「M」、「A」、「9」、「0」任何4個字母或數字，可參加「90周年齊慶賀」，首1,000名合資格登記者即可獲贈價值港幣$130的神秘禮品包；於12月14至28日在工展會社交平台留言祝賀廠商會，最具心思者即有機會贏取價值逾港幣$53,000的雙人7天星馬泰豪華郵輪海景房套票；另設8名優異獎，每位可獲價值港幣$2,388的食神韜滔盤滿缽滿盆菜等，合共送出總值超過港幣400萬的獎賞和禮品，同賀廠商會90歲生辰！

3大電子支付平台優惠 消費愈多回贈愈多

今年大會更與3大電子支付平台合作，八達通單一交易滿港幣$200可獲港幣$20回贈；BoC Pay則推出每單一消費滿港幣$100即減港幣$10優惠；而AlipayHK掃碼領每日限量禮券滿港幣$300減港幣$20；支付寶掃碼領每日限量禮券滿人民幣$300減人民幣$15，滿人民幣$1,500減人民幣$50，消費金額愈多，扣減愈多。