工展會購物節今日開鑼 1折筍貨、豐富獎品 回歸亞博館

去年首度登場即大獲好評的「工展會購物節」，今日至9月12日回歸亞洲國際博覽館！今年場內設有超過350個攤位，分布於「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」、「Go Mall主題館」和「智能電子產品區」6大展區，從食品飲料、參茸海味、家居電器、廚具、電子產品以至保健品，全部應有盡有，大量產品更低至1折發售，絕對是今年中秋假期必到購物熱點！
特設香港主題打卡點及手工藝攤位
除了各式產品優惠外，今年購物節亦準備一系列精彩活動，包括展示香港特區和廠商會珍貴的歷史照片，以及具代表性的懷舊工業產品，並設有互動遊戲、具懷舊特色的手工藝攤位，更以香港特色景點為主題，設置打卡位，充滿香港情懷。
消費即賞 幸運大抽獎贏雙人來回機票
而今年大會更特別推出「廠商88!幸運賞」*，各入場人士只需填妥抽獎券，即可參加抽獎，有機會贏取長榮航空雙人香港至台北來回機票、佳寧娜潮州菜餐飲券、Saveur Selects & Toolbar精選廚具套裝、安記名貴海味禮盒、越港名貴珍珠首飾一套以及張小泉廚具套裝。此外，即日場內以電子貨幣消費滿港幣$200或以上，亦可參加抽獎*，消費愈高，抽獎機會愈多。
*推廣生意的競賽牌照號碼：55968, 56005
2022工展會購物節
展覽日期：2022年9月9至12日(星期五至一)
開放時間：上午10時至晚上7時(9月9至11日)
上午10時至下午5時30分(9月12日)
地點：亞洲國際博覽館2號展館(東面入口)
入場費用：港幣$10
大會網址：www.hkbpe.com.hk
特別交通安排：
- 4條免費穿梭巴士路線來往屯門、元朗、天水圍、荃灣
- 機場快綫即日來回博覽館站車票港幣$47
- 大會贊助免費乘搭東涌特快巴士X1