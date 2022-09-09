工展會購物節今日開鑼 1折筍貨、豐富獎品 回歸亞博館

場內設有多個具懷舊特色的手工藝攤位，包括彩虹書法及麵粉公仔等。

去年首度登場即大獲好評的「工展會購物節」，今日至9月12日回歸亞洲國際博覽館！今年場內設有超過350個攤位，分布於「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」、「Go Mall主題館」和「智能電子產品區」6大展區，從食品飲料、參茸海味、家居電器、廚具、電子產品以至保健品，全部應有盡有，大量產品更低至1折發售，絕對是今年中秋假期必到購物熱點！

特設香港主題打卡點及手工藝攤位

除了各式產品優惠外，今年購物節亦準備一系列精彩活動，包括展示香港特區和廠商會珍貴的歷史照片，以及具代表性的懷舊工業產品，並設有互動遊戲、具懷舊特色的手工藝攤位，更以香港特色景點為主題，設置打卡位，充滿香港情懷。