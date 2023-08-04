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特刊
2023-08-04 04:30:11
日報

工展會購物節重磅回歸亞博！ 1折筍貨 70萬獎品入場即搶

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工展會

「第3屆工展會購物節」今日起至8月7日，一連4日回歸亞洲國際博覽館，大會安排連串精彩節目、免費攤位遊戲及工作坊。

工展會

今屆購物節設有近330個攤位，分布於6大主題區，提供大量1蚊、1折筍貨。

仲未諗到消費券點用最划算？去「第3屆工展會購物節」掃1蚊、1折筍貨，保證大家滿載而歸！今屆購物節設有近330個攤位，分布於6大主題區，包括「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」、「潮生活主題區」，以及「為食．玩天地」，無論食品飲料、參茸海味、電子產品、家電廚具及保健品等全部一應俱全。

首設美食攤位 現場每日免費派1千份雪糕

作為疫後首屆工展會購物節，大會今年首設美食攤位，售賣本地以至世界各地的特色美食。考慮到天氣酷熱，大會亦貼心安排每日免費派發1,000份雪糕，助入場人士消暑降溫。另外，場內更設有多個攤位遊戲、舞台表演和手工藝工作坊，務求令大人及小朋友都可以邊買、邊食、邊玩，開心Shopping。

下載工展會App參加免費抽獎 贏雙人來回香港至歐美加機票

今屆工展會購物節同樣準備了一連串幸運大抽獎和有獎遊戲，包括「工展購物Fun Fun賞」抽獎活動、「電子消費獎賞」、「工展會App─幸運大激賞及終極大激賞」及「工展『相』你禮」，獎品包括雙人來回歐美加機票、名貴家電、家品及食品等，總值超過港幣70萬。
*推廣生意的
競賽牌照號碼：57409, 57413, 57434

廠商會會長 史立德 工展會

廠商會會長史立德指，工展會購物節向來以「平、靚、正」見稱，今屆同樣準備了一連串幸運大抽獎和有獎遊戲，總值超過港幣70萬的豐富禮品。

廠商會副會長 展覽服務有限公司主席 施榮恆

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆期望將工展會購物節打造成廠商會另一旗艦展會，做到「夏有購物節，冬有工展會」。

第3屆工展會購物節

展覽日期    ：2023年8月4至7日(五至一)
開放時間    ：上午10時30分至晚上7時(8月4至6日)
上午10時30分至下午5時30分(8月7日)
地點    ：亞洲國際博覽館5及7號展館(東面入口)
入場費用    ：港幣$10 
大會網址    ：www.hkbpe.com.hk

特別交通安排：
‧4條免費穿梭巴士路線來往荃灣、屯門、天水圍及港珠澳大橋香港口岸
‧機場快綫即日來回青衣站及博覽館站車票港幣$47
‧機場快綫香港站、九龍站或博覽館站內之指定櫃台，八達通即日來回車票港幣$60
‧大會贊助免費乘搭東涌特快巴士X1

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