工展會購物節重磅回歸亞博！ 1折筍貨 70萬獎品入場即搶

仲未諗到消費券點用最划算？去「第3屆工展會購物節」掃1蚊、1折筍貨，保證大家滿載而歸！今屆購物節設有近330個攤位，分布於6大主題區，包括「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」、「潮生活主題區」，以及「為食．玩天地」，無論食品飲料、參茸海味、電子產品、家電廚具及保健品等全部一應俱全。

首設美食攤位 現場每日免費派1千份雪糕

作為疫後首屆工展會購物節，大會今年首設美食攤位，售賣本地以至世界各地的特色美食。考慮到天氣酷熱，大會亦貼心安排每日免費派發1,000份雪糕，助入場人士消暑降溫。另外，場內更設有多個攤位遊戲、舞台表演和手工藝工作坊，務求令大人及小朋友都可以邊買、邊食、邊玩，開心Shopping。

下載工展會App參加免費抽獎 贏雙人來回香港至歐美加機票

今屆工展會購物節同樣準備了一連串幸運大抽獎和有獎遊戲，包括「工展購物Fun Fun賞」抽獎活動、「電子消費獎賞」、「工展會App─幸運大激賞及終極大激賞」及「工展『相』你禮」，獎品包括雙人來回歐美加機票、名貴家電、家品及食品等，總值超過港幣70萬。

*推廣生意的

競賽牌照號碼：57409, 57413, 57434