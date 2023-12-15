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特刊
2023-12-15 04:30:23
日報

年度壓軸購物盛事工展會明日開鑼 1蚊1折+400萬獎品同度冬日佳節

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第57屆工展會特輯 第57屆工展會特輯 第57屆工展會特輯

大家準備好「彈藥」未？廠商會年度壓軸盛事「第57屆工展會」明日起至2024年1月8日重磅回歸！作為年度壓軸購物盛事，今屆工展會雲集超過900個戶外攤位，更首設酒精類飲品攤位。為期24日的展期將會橫跨聖誕和新年，大會特別聯同各參展商推出三重購物優惠時段，並繼續提供多款「激筍」的$1及低至1折產品優惠；大會更推出多重抽獎及有獎遊戲，送出總值400萬豐富獎品，務求令大家滿載而歸！

首設酒精飲品攤位
邊飲邊食邊行工展會

一如以往，今屆工展會設10個主題展區，包括香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、參茸海味湯料區、美容保健區等。當中「潮飲．潮食區」除了提供本地及環球美食和街頭小食外，更首設酒精類飲品攤位，提供紅酒、白酒、手工啤酒、日本威士忌及雞尾酒等，等大家可以邊飲邊食邊行工展會。

聖誕「夜繽紛」延長開放 每晚7點後免費入場

為配合政府「夜繽紛」活動，工展會於聖誕假期期間(12月23至31日)將會延長開放時間至晚上10時，其他日子亦會開放至晚上9時。而每晚7時後公眾更可免費入場。

第57屆工展會

日期：2023年12月16日至2024年1月8日
時間：上午11時至晚上9時；12月23至31日為上午11時至晚上10時；1月8日至晚上8時
地點：銅鑼灣維多利亞公園
入場費：港幣8元 (身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費入場)

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