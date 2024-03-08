廠方與機電署抽濕標準有何分別？500呎買幾大抽濕量？

抽濕機的抽濕量一定愈大愈好？可能是，但也有機會是「殺雞用牛刀」。在選購抽濕機前可留意以下3個重點，方便大家作出明智決定。
1.比較壓縮式、混合式與熱石式
抽濕機現常用壓縮式、混合式與熱石式三種技術，壓縮式及混合式技術利用冷管中的雪種及散熱管造成之間的溫差，製造出乾燥又溫暖的空氣。其優點是耗電量低和抽濕範圍大，而且每日抽濕量高。不過消委會提醒，壓縮式及混合式抽濕機在高濕及濕度高時效能較佳，建議在密閉空間使用。至於熱石式技術利用熱石吸取空氣中的水分，再以發熱器使水分從熱石排出。其優點是價錢相對便宜，不會受環境溫度影響效能。不過熱石式抽濕機耗電量相對高，而且抽濕速度及每日抽濕量亦相對較低，適合用於細面積單位。
2.留意抽濕量測試方法
抽濕機上會顯示2個「每日抽濕量」的數值，一個是生產商設定的慣用測試環境，而另一個是機電工程署設定的標準環境。值得一提的是各生產商有其自己一套測試標準，部分廠方慣用的測試環境是溫度30℃和相對濕度80%，至於機電署的標準測試環境是溫度26.7℃和相對濕度60%，所以消委會建議消費者可留意機電署量度的每日抽濕量較準確，以免被誤導。
3.正確計算抽濕量
購買合適的抽濕機前先了解需要抽濕的面積，雖然有人說抽濕容量愈高，換水次數愈少，然而在細面積單位卻用上高容量抽濕機，不但機價昂貴和體積大，甚至有機會增加耗電量，削弱成本效益。