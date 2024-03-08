廠方與機電署抽濕標準有何分別？500呎買幾大抽濕量？

抽濕機的抽濕量一定愈大愈好？可能是，但也有機會是「殺雞用牛刀」。在選購抽濕機前可留意以下3個重點，方便大家作出明智決定。

1.比較壓縮式、混合式與熱石式

抽濕機現常用壓縮式、混合式與熱石式三種技術，壓縮式及混合式技術利用冷管中的雪種及散熱管造成之間的溫差，製造出乾燥又溫暖的空氣。其優點是耗電量低和抽濕範圍大，而且每日抽濕量高。不過消委會提醒，壓縮式及混合式抽濕機在高濕及濕度高時效能較佳，建議在密閉空間使用。至於熱石式技術利用熱石吸取空氣中的水分，再以發熱器使水分從熱石排出。其優點是價錢相對便宜，不會受環境溫度影響效能。不過熱石式抽濕機耗電量相對高，而且抽濕速度及每日抽濕量亦相對較低，適合用於細面積單位。

