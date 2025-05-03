熱門搜尋:
姜濤 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA Victoria Blossom 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
特刊
2025-05-03 07:30:00
日報

强推4种明星级观光路线！连「甲亢哥」都尖叫的移动打卡机

分享：

港岛区

叮叮车｜全球现存最大双层电车系统

本地人推荐必坐二楼，乘着凉风又可以随时打卡，慢快门也不会背景模糊哟！就连美国网红「甲亢哥」IShowSpeed也会尖叫兴奋的观光工具。

全程路线：筲箕湾→坚尼地城（全程80分钟）

建议路线：坚尼地城→铜锣湾

出片王炸位：二楼首排座椅（日落时分的金色滤镜绝杀！）

 

中式帆船张保仔号｜维港的流动明信片

当大家在冲天星小轮时候，张保仔号是维港唯一获准使用传统中式帆船，全程感受到浓厚的历史和文化氛围。

建议航线：幻彩咏香江航游 日落航游

冷知识：帆船以「张保仔」命名，是纪念上世纪初纵横南中国海的著名海盗。

九龙区

九巴HK1｜会移动的历史书

adblk5

躺平地游走香港街头文化、黄大仙庙宇文化、宋王台历史风貌及九龙城「小泰国」。

全程路线：尖沙咀码头→西九文化区→佐敦→油麻地→旺角→太子→深水埗→黄大仙→九龙城→尖沙咀码头

全程票价：$19

离岛区

港铁迪尼线｜开往童话世界的梦幻专列

车厢内装以迪士尼人物以及形象为主，例如吊环采用米奇老鼠的外型，而座椅设计则用沙发，窗户也采用米奇形状。

必坐理由：全球唯一米奇头车窗列车

隐藏福利：与港铁其他的列车广播声带不同，特别添加了迪士尼的元素。

adblk6

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

dadblk7 madblk7