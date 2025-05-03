强推4种明星级观光路线！连「甲亢哥」都尖叫的移动打卡机

本地人推荐必坐二楼，乘着凉风又可以随时打卡，慢快门也不会背景模糊哟！就连美国网红「甲亢哥」IShowSpeed也会尖叫兴奋的观光工具。

冷知识：帆船以「张保仔」命名，是纪念上世纪初纵横南中国海的著名海盗。

当大家在冲天星小轮时候，张保仔号是维港唯一获准使用传统中式帆船，全程感受到浓厚的历史和文化氛围。

躺平地游走香港街头文化、黄大仙庙宇文化、宋王台历史风貌及九龙城「小泰国」。

车厢内装以迪士尼人物以及形象为主，例如吊环采用米奇老鼠的外型，而座椅设计则用沙发，窗户也采用米奇形状。

必坐理由：全球唯一米奇头车窗列车

隐藏福利：与港铁其他的列车广播声带不同，特别添加了迪士尼的元素。