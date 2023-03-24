復活節必入手清單！限定精品食品款式多籮籮

最近出街經常見到兔仔、雞蛋和色彩繽紛的裝飾？原來復活節就到喇！一文看清2023復活節限定商品，自用又得送給親朋好友齊齊分享又得，開心過個復活節假！

元朗YOHO MALL「MOOMIN x山下菓子期間限定店」過百款會場特有姆明精品 限定甜品率先發售！

想一次過採購特色精品？元朗YOHO MALL將於3月23日至4月14日設置「MOOMIN x山下菓子期間限定店」，期間限定店集齊過百款會場限定精品，還有超過300件由芬蘭、日、台直送的經典姆明商品，以及由本地設計的減塑產品任君選擇！

當中多款精品更是全港首賣，包括東京姆明主題樂園限定的姆明毛公仔及60cm姆明夜燈等，還有超過300件由芬蘭、日本及台灣引入的熱門商品，當中以日本直送到港的姆明一族成人短袖印花T恤最受矚目。煮食一族還可入手由MOOMIN x FUJIHORO打造的全新綠野仙踪廚具系列，廚具無添加任何化學塗層，安全又精美，讓姆明家族陪各位共建綠色生活！此外，由本地設計、以此次活動為設計概念的減塑商品亦會同時推出，包括姆明環保摺疊杯、姆明一族環保食物袋、姆明及史力奇竹纖碟等，為春日郊遊做好準備。

期間限定店還帶來多款香港限定熱賣精品，包括x.Gyroscope X MOOMIN聯名限定香薰系列產品、姆明素燒陶瓷香薰蠟燭及滕枝擴香瓶，設計簡約時尚，助各位於今個假期好好放鬆一下！限定甜品站更率先發售5款精緻甜品，包括姆明、小美及史力奇造型的牛奶布丁、馬卡龍棒、曲奇餅、布丁燒及芝士蛋糕，款款造型精美，啱晒一家大細齊齊享用！