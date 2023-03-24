復活節必入手清單！限定精品食品款式多籮籮

最近出街經常見到兔仔、雞蛋和色彩繽紛的裝飾？原來復活節就到喇！一文看清2023復活節限定商品，自用又得送給親朋好友齊齊分享又得，開心過個復活節假！
元朗YOHO MALL「MOOMIN x山下菓子期間限定店」過百款會場特有姆明精品 限定甜品率先發售！
想一次過採購特色精品？元朗YOHO MALL將於3月23日至4月14日設置「MOOMIN x山下菓子期間限定店」，期間限定店集齊過百款會場限定精品，還有超過300件由芬蘭、日、台直送的經典姆明商品，以及由本地設計的減塑產品任君選擇！
當中多款精品更是全港首賣，包括東京姆明主題樂園限定的姆明毛公仔及60cm姆明夜燈等，還有超過300件由芬蘭、日本及台灣引入的熱門商品，當中以日本直送到港的姆明一族成人短袖印花T恤最受矚目。煮食一族還可入手由MOOMIN x FUJIHORO打造的全新綠野仙踪廚具系列，廚具無添加任何化學塗層，安全又精美，讓姆明家族陪各位共建綠色生活！此外，由本地設計、以此次活動為設計概念的減塑商品亦會同時推出，包括姆明環保摺疊杯、姆明一族環保食物袋、姆明及史力奇竹纖碟等，為春日郊遊做好準備。
期間限定店還帶來多款香港限定熱賣精品，包括x.Gyroscope X MOOMIN聯名限定香薰系列產品、姆明素燒陶瓷香薰蠟燭及滕枝擴香瓶，設計簡約時尚，助各位於今個假期好好放鬆一下！限定甜品站更率先發售5款精緻甜品，包括姆明、小美及史力奇造型的牛奶布丁、馬卡龍棒、曲奇餅、布丁燒及芝士蛋糕，款款造型精美，啱晒一家大細齊齊享用！
Crowne Plaza復活節限定蛋糕 特別口味甜到入心！
單食朱古力食到厭亦有其他選擇。銅鑼灣皇冠假日酒店Crowne Plaza在今個復活節推出期間限定復活節黑朱古力雞蛋布甸蛋糕，蛋糕以朱古力海綿蛋糕、雞蛋布甸、黑朱古力慕絲製成，造型別致可愛且貼合復活節主題，有興趣的讀者可於Crowne Plaza官網訂購，定價為$300 (1磅)，只限3月20日至4月11日自取。
GODIVA限定復活節禮盒與親友分享喜悅
提起朱古力，一定少不了GODIVA。今個復活節，GODIVA推出兩款復活節禮盒，包括迷你復活蛋禮盒5顆裝及春季復活蛋形巧克力禮盒15顆裝。迷你復活蛋禮盒包括香草黑巧克力、餅乾慕絲牛奶巧克力、巧克力醬黑巧克力、覆盆莓黑巧克力及榛子牛奶巧克力。春季復活蛋形巧克力禮盒飾以精緻花瓣裝飾，禮盒有齊5款迷你復活蛋造型巧克力，可以與親朋好友共同分享。
LUCULLUS龍島限定復活節禮盒以甜點喚起童心！
復活節象徵重生、希望與光明。LUCULLUS龍島今年以「Easter Knock」為主題推出兩款復活節禮盒：可愛小雞朱古力禮盒和復活奇趣雜錦禮盒，禮盒配有可愛插圖及精巧造型，還有粉紅賓尼兔造型的士多啤梨麻糬芝士慕絲蛋糕，為節日增添無限活力與氣氛！
M&S全新限定復活蛋及朱古力 同場加映Peter Rabbit童裝、Percy Pig旅遊用品
復活節點少得復活蛋！英國馬莎Marks & Spencer (M&S) 今年繼續推出多款應節朱古力，全新登場的復活節限定系列由M&S朱古力大師手工製作，各款動物朱古力以3D造型呈現。除了產品充滿創意外，M&S亦同時採用100%無塑膠復活蛋包裝，享樂同時不忘愛護環境。此外，今年M&S再度聯乘Peter Rabbit™推出人氣童裝系列，高質純棉平縫剪裁貼合嬰兒幼嫩的肌膚，同時帶來一系列Percy Pig™旅遊用品讓一眾粉絲為出遊做好準備！
justgold鎮金店推糖果概念飾物 為生活增添甜蜜氣息
五彩繽紛的糖果為生活帶來能量與幸福感。justgold鎮金店以晶瑩剔透的甜美糖果為概念，全新推出「幻彩糖果」純金系列，以紫晶、綠紫晶、淡水珍珠和純金打造4款單邊耳環、手鏈和頸鏈，手鏈和頸鏈同時用上4款甜美「糖果」，繽紛色彩點綴生活，換上明亮好心情。
新銳國際珠寶品牌Kajal Naina 製作獨一無二首飾講述自身故事
想為自己尋找獨一無二的飾品？新銳國際珠寶品牌Kajal Naina全港首間概念旗艦店已登陸海港城，主打全手工製作的高級首飾，旗艦店引入香港首個Jewellery Bar概念，讓顧客親身參與首飾的設計及製作，品牌會預先準備一系列配飾及吊墜，讓顧客可以自行選擇將配飾加入至已挑選的基本款首飾上，以獨一無二的首飾講述自己的夢想與生命故事。
The Body Shop皇牌生薑洗護系列 讓頭髮重拾強韌豐盈
每個人都需要一把強韌豐盈的秀髮，頭髮都要復活！The Body Shop皇牌生薑洗護系列自推出以來深受大眾歡迎，此系列輕鬆解決由頭皮健康引致的煩惱，如頭皮痕癢、頭皮屑及脆弱髮絲，生薑洗髮露及護髮素的純素配方均由英國純素協會認證 (The Vegan Society)，蘊含至少90%天然成分。全新一季更邀請到鄭裕玲 (Do姐) 親身演繹，一齊敢變敢DO，讓頭髮重拾健康！
OK便利店推卡通精品小家電 睇得又用得！
今個3月，OK便利店加碼推出一連串Chill Homey卡通精品小家電，齊將卡通世界的神奇魔法帶回家！9款實用Chill Homey卡通精品小家電包括：吸塵機、蒸氣熨斗、噴霧水氧機、空氣清淨機、氛圍燈、能源燈、無線充電公仔燈及電水壺，款款既獨特又可愛，絕對是實用且幸福感滿滿的好物！現於「OK齊齊印/OK Stamp IT」應用程式「智易買網購平台」即可訂購。