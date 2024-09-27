心血管疾病患者不必過度忌口？！ 營養師：控制三高關鍵在於均衡飲食與規律運動

過去，心臟病主要影響中老年人，如今卻開始逐漸出現年輕化跡象。隨著現代人生活方式的改變，急速的生活節奏使人們更容易忽視健康，加上長時間工作、不規律的作息及飲食習慣，增加患上高血壓、高血糖或高膽固醇等風險，令心臟病悄然成為「都市病」！ 切忌過分忌口 經歷過心血管病患人士，患者會更注意平日的飲食習慣，甚至會時刻提醒自己︰「甚麼要多吃？甚麼不可以吃？」然而，從營養學角度看，Vivian認為不應只有這種「戒口」觀念，而是應注重「均衡」的重要。

日常飲食中，建議患者多吃高纖維原型食物：全穀類及蔬果。若然希望透過飲食改善心血管健康，不妨多吃含奧米加3脂肪酸的食物，例如深海魚、三文魚及黃花魚，奇亞籽、黃豆及果仁等植物性食品同樣有益。一般來說，含豐富優質蛋白質和脂肪食物的升糖指數較低，能夠穩定血糖，亦能夠提供飽肚感，是控制血糖血脂的重要一環。建議每餐可以進食約手掌大小的分量並選用低脂肪的瘦肉、去皮的家禽和不經油炸的豆類製品作為優質蛋白質選擇。Vivian亦建議於三餐時間攝取優質澱粉(全榖雜糧)，比起完全不攝取澱粉，更能有效維持血糖的穩定性。另外，藍莓及提子等高抗氧化性食物，能夠協助身體消除自由基，防止血管老化，建議適量攝取。



拒絕「三高」飲食 影響心臟健康的「三高」食物包括含高脂(飽和及反式脂肪)、高鹽分和糖分食物，過量進食會增加患上心血管疾病的風險。 飽和脂肪多存在於動物類食物，例如帶脂肪或連皮的肉類如燒肉、腩肉、雞翼和雞腳以及全脂奶類食品。除了各類動物油脂如豬油和牛油外，椰子油、棕櫚油亦含較高飽和脂肪，多進食會令膽固醇積存血管內，令血管收窄和欠缺彈性，引起血栓和冠心病，同時會增加血液濃度，影響血液輸送到大腦，增加缺血性中風的風險。至於高鹽分食物(如加工、醃製、零食和醬汁)，會加重腎臟排鈉的負擔，過量攝取鈉有機會引起高血壓和腎病。高糖分食物(如汽水、甜品)不但會引致肥胖和糖尿病，高血糖也會破壞血管或令血管閉塞，增加中風和心肌梗塞的危機。